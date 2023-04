Sunderns Schützen freuen sich über neue Mitglieder

Sundern. Generalversammlung der Hubertus-Schützenbruderschaft Sundern: Beitrag wird moderat erhöht.

Über einen Anstieg der Mitgliederzahl freut sich die Sunderner Hubertus-Schützenbruderschaft. 224 von ihnen, darunter auch König Robin Noss und Jungschützenkönig Luca Hütter, begrüßte der 1. Brudermeister Marc Puppe kürzlich zur Generalversammlung. Für Musik dabei sorgte der Musikverein Sundern unter Leitung von Björn Bergmann – ein Auftritt, der Vorfreude auf das kommende Schützenfest weckte.

Zahlreiche treue Mitglieder geehrt Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Arno Anhuth, Meinolf Aufderbeck, Karl-Bernd Bittern, Friedhelm Brinkschulte, Günter Engel, Günter Freudenreich, Peter Grünebaum, Willi Hartmann, Joachim Krengel, Wilhelm Lange, Willi Schäffer, Heinz-Josef Scheffer, Josef Schmidt, Martin Schulte, Günter Skrzipietz, Joachim Spielmann, Rudi Sroka, Hans-Bernd Steinhoff, Joachim Stöwer, Antonius Te Pahs, Helmut Tillmann, Klaus Wiesenthal, Friedhelm Wolf. Für 60-jährige Mitgliedschaft: Günter Baumgarten, Clemens Becker-Jostes, Ludger Blome, Karl-Hans Finken, Wolfgang Kaiser, Willi Keggenhoff, Klaus Lübke, Hubert Müller, Heinz Oest­reich, Heinz Pötter, Paul-Josef Schmitz, Ferdi Schulte. Für 70-jährige Mitgliedschaft: Klaus Baulmann, Gerhard Blome-Tillmann, Hans-Werner Buchheister, Günther Bürger, Helmut Fröhlich, Reinhold Giese, Günter Hense, Helmut Hoffmann, Josef Hoffmann-Bleiker, Franz-Josef Kaiser, Gerhard Scheffer und Alois Zöllner.

In seiner Rede betonte Präses Stefan Siebert, dass sich die katholische Gemeinde im Umbruch befinde und er sich als Pfarrer der Herausforderung stellt, allen 16 Gemeinden innerhalb des pastoralen Raumes Sundern gerecht zu werden. Allerdings sei aufgrund von Personalmangel seine Präsenz überall nicht immer möglich.

Besucherrückgang beim Schützenfest

Die Hutsammlung ergab 1380 Euro, die für die Anschaffung von drei neuen Gewehren eingesetzt werden sollen. Im Geschäfts- und Kassenbericht schilderte Rendant Markus Hermes humorvoll das Schützenjahr 2022. Aufgrund von Urlaubssorgen und Ansteckungsängsten war leider ein 30-prozentiger Besucherrückgang auf dem Fest zu verzeichnen – und somit kein positives Finanzergebnis. Markus Hermes appellierte an alle Mitglieder, das Schützenfest in diesem Jahr zahlreich zu besuchen, um die großartige Schützenfeststimmung live mitzuerleben. Hermes berichtete auch erfreut über eine unerwartet hohe Einnahme aus dem Fördertopf Wiederaufbau NRW für die angefallenen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Wasserschaden.

Die Zahl der Mitglieder ist leicht gestiegen, derzeit gehören 1787 Personen der Bruderschaft an, darunter befinden sich 326 Jubilare. Der Jungschützenkompanie gehören 204 Mitglieder an. Es gab 61 Eintritte in die Bruderschaft, 18 Austritte und leider 30 Verstorbene seit der letzten Generalversammlung. Herbert Wälter schied nach 18 Jahren Vorstandsarbeit als 2. Offizier der 1. Kompanie aus und wurde bei seiner Verabschiedung von den anwesenden Mitgliedern entsprechend gewürdigt.

Herbert Wälter (hinten, rechts) scheidet nach 18 Jahren Vorstandsarbeit als 2. Offizier der 1. Kompanie aus. Foto: Privat / WP

Als Nachfolger wurde Nicolas Cramer in der Kompanieversammlung gewählt. Oberst Marc Puppe gab bekannt, dass das kommende Schützenfest sehr aktiv vorbereitet wird. Besonders erfreut ist man darüber, dass Frank Hettwer vom Air Nah in Amecke als Festwirt für die Außengastronomie und den Speisesaal gewonnen werden konnte. Gregor Osebold wird den Bau der Vögel übernehmen. Deshalb blickt man schon jetzt zuversichtlich dem Schützenfest 2023 entgegen.

Beitrag nun bei 30 Euro

In der Versammlung wurde nach 21 Jahren wieder eine Beitragserhöhung auf nunmehr 30 Euro beschlossen. Begründet wurde die Erhöhung mit steigenden Ausgaben und anstehenden Instandhaltungsarbeiten in, um und auf der Hubertushalle. In den erweiterten Vorstand wurden aus den Kompanien gewählt: Tobias Rohwer (1.), Kilian Schulte (1.), Andreas Lazarek (2.), Maximilian Biggeleben (2.), Florian Brinkschulte (3.), Timo Müller (3.).

Bei der Ehrung der Jubilare wurden in diesem Jahr 23 Mitglieder für 50 Jahre und zwölf Mitglieder für 60 Jahre Treue zur Bruderschaft ausgezeichnet. Marc Puppe freute sich besonders, zwölf Schützenbrüder für 70 Jahre Mitgliedschaft ehren zu dürfen (siehe Infobox).

