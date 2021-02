Die Ausgabestelle der Arnsberger Tafel in Sundern schließt zwei Wochen.

Corona Tafel-Ausgabestelle in Sundern schließt zwei Wochen

Sundern. Die Arnsberger Tafel schließt ihre Sunderner Ausgabestelle an der Hauptstraße, allerdings nur für zwei Wochen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird die Ausgabestelle der Arnsberger Tafel in Sundern an der Hauptstraße an den nächsten Ausgabetagen geschlossen bleiben. Das teilte der stellvertretende Vorsitzende der Arnsberger Tafel, Stephan Blefgen, mit. Betroffen sind die Ausgabetage Donnerstag, 11. und 18. Februar.

Ab 25. Februar vermutlich wieder geöffnet

„Voraussichtlich ab Donnerstag, 25. Februar wird sie wieder geöffnet sein. Wir bitten um Verständnis“, so Blefgen weiter. Die Ausgabestellen in Alt-Arnsberg (Dienstag und Donnerstag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr) und Neheim Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr) bleiben geöffnet.

Alternativen in Arnsberg

„Sie können selbstverständlich von den Kunden aus Sundern genutzt werden“, teilte Stephan Blefgen als Alternativenmöglichkeiten für Sunderner mit.