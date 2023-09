Gesundheit Tag der offenen Tür in der Klinik am Sorpesee

Langscheid. Bunte Palette an Aktionen rund um das Thema Gesundheit. Der neue Chefarzt stellt sich Interessierten vor.

Die Neurologische Klinik Sorpesee lädt am Samstag, 9. September, zum Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 16 Uhr können Interessierte die therapeutischen Möglichkeiten der Klinik kennenlernen, ihre Reaktionsfähigkeit im Fahrsimulator prüfen oder sich bei verschiedenen medizinischen Ausstellern informieren. In lockerer Atmosphäre ist auch für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung gesorgt. Zudem stellt die Klinik in Sundern-Langscheid an diesem Tag auch den neuen Chefarzt Dr. Francisco Pan-Montojo persönlich vor. Er wird den Tag der offenen Tür mit zwei Vorträgen zum Thema „Schwindel: Ursachen und Therapiemöglichkeiten“ bereichern.

Ein Fahrsimulator der Kreisverkehrswacht ermöglicht das Überprüfen der Reaktionsfähigkeit, ein Training zur Gefahrenerkennung sowie die Steigerung des Sicherheitsbewusstseins. Außerdem kann man die therapeutischen Möglichkeiten der Klinik kennenlernen.

