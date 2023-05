Tonnenschwere Beute aus Firma in Sundern gestohlen

Sundern. Die Täter waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aktiv. Die Polizei sucht Zeugen

In der Frankfurter Straße haben sich unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zugang zu einem Firmengebäude verschafft. Da die Tatbeute mehrere Tonnen schwer war, müssen die Täter mit einem entsprechenden Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter Tel. 02933/ 90200.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern