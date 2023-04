Trianel informiert über geplanten Windpark in Sundern

Sundern. Zwölf Windräder sollen nahe Stockum gebaut werden: Projektierer informiert am 18. April in Sundern.

Die Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG stellt am Dienstag, 18. April, zwischen 18 und 20.30 Uhr in der Hubertushalle in Sundern ihre Pläne für den Trianel Windpark Sundern vor. Das Unternehmen, an dem 20 Stadtwerke sowie die Stadtwerke-Kooperation Trianel aus Aachen beteiligt sind, plant einen Windpark südlich der Gemeinde Sundern in den Gemarkungen Stockum und Hagen.

Bereits im vergangenen Jahr wurde der Genehmigungsantrag für zwölf Windenergieanlagen beim Hochsauerlandkreis eingereicht. Nach Inbetriebnahme des Parks, der dauerhaft von der Trianel Wind und Solar betrieben wird, können rechnerisch bis zu 51.000 Haushalte mit grünem Strom versorgt werden.

Der Info-Markt findet in der Hubertushalle, Zur Hubertushalle 8, im Stadtteil Sundern statt.

