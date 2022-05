TuS Hachen: Spenden für Zukunft des Breitensports benötigt

Hachen. Noch diesen Monat läuft eine Crowdfunding-Aktion, die einen Teil der Renovierungskosten der Turnhalle finanzieren soll. Unterstützer gesucht!

Die Turnhalle am Sportplatz des TuS Hachen hat nunmehr ganze 65 Jahre auf dem Buckel - und das sieht man ihr inzwischen auch an. Um den Breitensport im Ort und darüber hinaus für die Zukunft bestmöglich aufzustellen, plant der TuS eine aufwendige Renovierung - die aus Landesfördermitteln, Vereinskasse, privaten Geldern, Großspenden heimischer Unternehmen und einem Crowdfunding, das über die Volksbank Sauerland eG läuft, finanziert werden soll. An der Beteiligung am Crowdfunding hakt es dieser Tage leider noch - es bleiben aber noch 17 Tage, um das Projekt des Vereins zu unterstützen.

Bislang sind ca. 3200 Euro zusammengekommen, worüber sich Niclas Keinhorst, zweiter Vorsitzender des TuS Hachen und Initiator des Crowdfundings sehr freut. Das Spendenziel liegt jedoch bei 5000 Euro. Warum es ganz besonders wichtig ist, dieses Ziel zu erreichen, erklärt er wie folgt: „Die Summe gehört einerseits natürlich zum gesamten Finanzierungsplan des Projekts und zum anderen ist es so, dass die Spenden nur ausgeschüttet werden, wenn man das Ziel auch tatsächlich erreicht.“ Ist das nicht der Fall, erhalten alle Spenderinnen und Spender ihr Geld zurück und der Verein geht leer aus.

Für die verbleibende Crowdfunding-Zeit richtet der Verein sich daher noch einmal an die Sunderner Bevölkerung und würde sich über jeden noch so kleinen Beitrag für die Renovierung der Turnhalle freuen.

Breitensport-Angebot erweitern

Ziel sei es weiterhin, dem Breitensport optimale Bedingungen zu bieten sowie das Angebot durch die Modernisierung zu erweitern. „Viele Vereine legen das Hauptaugenmerk noch immer auf den Fußball. Daran, dass sich im Sauerland immer mehr Spielgemeinschaften gründen, merkt man aber, dass das Interesse am Fußball sinkt und ich bin der festen Überzeugung, dass es für Vereine wie unseren extrem wichtig ist, sich breit aufzustellen, um die Interessen aller Mitglieder abzudecken und natürlich auch, um neue zu gewinnen“, so Keinhorst.

Die Hauptbaustellen

Folgende Umbaumaßnahmen, die die nachhaltige Attraktivität des Angebots des TuS Hachen unterstützen sollen, sind daher in Planung: Die bestehenden Räumlichkeiten der Sporthalle sollen ökologisch und energetisch saniert werden. Eine Deckenisolierung und die Erneuerung der drei Eingänge sollen dabei zuerst erfolgen. „Das sind erst einmal unsere Hauptbaustellen“, berichtet Niclas Keinhorst. Anschließend soll die Sporthalle mit einer neuen Frischluftheizung und neuem Bodenbelag inklusive Markierungen für verschiedene Sportarten ausgestattet werden.

Basketball, Darts, Tischtennis, uvm.

Zum Modernisierungsvorhaben gehören auch unfallvermeidende Sporthallentüren und umlaufende Prallwände, um den aktuellen Standards einer Unfallvermeidung und Unfallvorbeugung gerecht zu werden, heißt es vom Verein. „Nur durch die Modernisierung der 65 Jahre alten Sporthalle können wir neben unseren aktiven und auch bisher passiven Mitgliedern potenzielle neue gewinnen. Dazu wollen wir unter besseren Bedingungen unser Sportangebot ausbauen“, so der zweite Vorsitzende Niclas Keinhorst. Aktuell bietet der TuS Hachen folgende Sportangebote neben Fußball an: Basketball, Darts, Tennis, Tischtennis und Turnen. Für das anstehende Großprojekt bittet der TuS Hachen nun noch einmal um die Mithilfe aus der Region und bedankt sich bei allen Spendern, die bis jetzt den Verein unterstützt haben.

So kann man sich beteiligen:

Um sich am Crowdfunding des TuS Hachen über die Volksbank Sauerland eG zu beteiligen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Auf der Projektseite www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/tus-hachen-sporthalle kann direkt online ein beliebiger Betrag eingegeben werden, der dann per Banküberweisung, giropay oder Kreditkarte bezahlt wird.

Auch ist es möglich, klassisch per Überweisung Geld zu spenden: Dafür ist die IBAN DE33 6606 0000 0000 1377 49 (Kontoinhaber: VR Payment für Viele schaffen mehr) eingerichtet.

Ganz wichtig ist die korrekte Angabe des Verwendungszwecks: „P18235 -Sanierung und Modernisierung der Sporthalle an der Hüttenwiese“.

