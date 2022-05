Moderne Sportstätte TuS Sundern: Neuer Fitness-Park in Sundern wird gefördert

Sundern. Der TuS Sundern plant, einen neuen „Fitness-Park“ zu errichten. Dafür bekommt der Verein nun finanzielle Förderung vom Land NRW.

Der Verein TuS Sundern wird für die Errichtung des „Röhrtal Fitness-Parks“ finanziell aus dem landesweiten Sportförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ unterstützt. Mit einer Fördersumme von insgesamt 96.299 Euro werden dabei 70 Prozent der anstehenden Gesamtkosten in Höhe von 138.000 Euro finanziert.

„Wir freuen uns sehr, dass mit dem Sportstättenförderprogramm moderne und bedarfsgerechte Sportstätten entstehen können. Denn nur wenn Sportstätten auf dem neuesten Stand sind, können die Vereine ihre wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft wahrnehmen“, so die CDU Landtagsabgeordneten Klaus Kaiser und Matthias Kerkhoff in einer Mitteilung.

Um die Sportvereine in NRW weiter nach vorne zu bringen, wurde jetzt von der Landesregierung die Förderentscheidungen des Programmaufrufs II des Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ freigegeben.

„Moderne Sportstätte 2022“ im HSK: Insgesamt 500.000 Euro

Der Kreissportbund Hochsauerlandkreis erhält für seine Vereine 500.000 Euro. Mit „Moderne Sportstätte 2022“ hat die NRW-Koalition das größte Sportförderprogramm aufgelegt, das es je in Nordrhein-Westfalen gegeben hat – Gesamtvolumen: 300 Millionen Euro, für den Programmaufruf II stehen 27 Millionen Euro zur Verfügung.

Erstmals sollen Sportstätten und Bewegungsräume mit bewegungsaktivierender Infrastruktur geschaffen werden. Im Fokus stehen Angebote im Freien sowohl im öffentlichen Raum als auch auf öffentlichen und privaten Sportstätten.

Damit sollen die Vereine in Nordrhein-Westfalen eine nachhaltige Modernisierung, Sanierung sowie Um- oder Ersatzneubau ihrer Sportstätten und Sportanlagen durchführen können.

Dazu erklären die CDU-Landtagsabgeordneten Klaus Kaiser und Matthias Kerkhoff: „Mit dem Start des Förderaufrufs II gehen die guten Nachrichten für die sportbegeisterten Menschen im Hochsauerlandkreis weiter. Durch die Erweiterung werden nun auch Anlagen für den Outdoor-Bereich gefördert“, heißt es in der Mitteilung und weiter, „so können die Vereine, der Kreissportbund Hochsauerlandkreis und der Hochsauerlandkreis ein noch größeres Sportangebote schaffen und mehr Leute von ihren Sportarten begeistern“.

Weitere Maßnahmenträger sind: Der TuS Medebach 1919 mit einem Outdoor-Fitnesspark für Alt und Jung, Gesamtkosten 126.818 Euro und der Skiclub Winterberg mit einer „Aktiv-Sport-Arena“, Gesamtkosten 445.000 Euro.

