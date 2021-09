Unfall in Sundern: Ein Rettungshubschrauber fliegt einen 17 Jahre alten Jungen aus Sundern schwer verletzt in eine Rettungsklinik.

Polizei Unfall in Sundern: 17-Jähriger schwer verletzt in Klinik

Sundern. Bei einem Überholmanöver ist ein 17-Jähriger aus Sundern frontal mit einem Lieferwagen kollidiert. Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert.

Ein 17 Jahre alter Junge aus Sundern hat sich bei einem Verkehrsunfall in Stockum schwer verletzt. Am Samstag befuhr er mit seinem Leichtkraftrad das Schwermecketal in Fahrtrichtung Stockum, als er bei einem Überholmanöver mit einem Lieferwagen kollidierte, der zuvor von einem Firmengelände nach rechts auf die Straße einbog, wie die Polizei mitteilte.

Trotz Notbremsung des 46 Jahre alten Fahrers des Transporters sowie des Autofahrers konnte der junge Motorradfahrer nicht mehr rechts einbiegen und stieß mit dem Lieferwagen frontal zusammen. Der 17-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei Knochenbrüche und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Dortmund geflogen. Den Beamten zufolge bestand zum Unfallzeitpunkt keine Lebensgefahr für den Jungen.

