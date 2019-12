Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verschollen geglaubte Briefe gefunden

Werner Neuhaus (73) stammt aus Wickede, nach dem Studium der Geschichte und der englischen Sprache unterrichtete er bis zu seiner Pensionierung am Städtischen Gymnasium in Sundern.

Vor einigen Jahren hat er in Münster im Adelsarchiv die

verschollenen geglaubten Briefe zwischen dem Revolutionär Ferdinand Lassalle (1825 – 1864) und dem westfälischen Adligen Clemens August von Westphalen (1805 – 1885) wiedergefunden und 2016 veröffentlicht.

„Armut - Auswanderung - Aufruhr - Studien zur Sozialgeschichte des Sauerlandes in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts“ ist es in der „edition leutekirche sauerland“ erschienen. In dem Band sind einige verstreut erschienene Aufsätze zusammengefasst und mit einem neuen Vorwort versehen.