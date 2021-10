VHS Arnsberg/Sundern auf der Suche nach neuen Dozenten

Die Volkshochschule Arnsberg/Sundern bietet unter anderem dem Grundkurs „Tanzen im Sitzen“ an. In diesem Jahr sollen die Teilnehmenden in einem Grundkurs als Tanzlehrer ausgebildet werden.

Sundern. Wer Interesse daran hat, seine Kenntnisse und Fähigkeiten in einem neuen VHS-Kurs weiterzugeben kann sich melden. Das ist dabei zu beachten:

Die Volkshochschule Arnsberg/Sundern ist erfolgreich in das Herbstsemester gestartet. Im Frühjahr hatte sich die Situation noch gänzlich anders dargestellt: Aufgrund des Lockdowns ab Dezember letzten Jahres konnte das Frühjahrssemester gar nicht starten. Alle Kurse mussten abgesagt werden. Lediglich einige Online-Kurse konnten stattfinden. Mittlerweile finden wieder viele Kurse und Angebote in Präsenz statt.

Unbestritten hat die VHS in der Zeit der Pandemie viel gelernt: Digitale Angebote sind entstanden und bleiben auch künftig fester Bestandteil des Angebotes. Im Stadtgebiet Sundern werden im Herbstsemester insgesamt 111 Kurse angeboten. Dahinter stehen 42 Dozentinnen und Dozenten, die sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht haben und ein attraktives und breit gestreutes Seminarprogramm konzipiert haben.

Dr. Tobias Schulte ist seit diesem Jahr neuer Leiter der Volkshochschule Arnsberg /Sundern. Für das Dozententeam in Sundern ist er auf der Suche nach neuen interessierten Kursleitern und Kursleiterinnen. Foto: Martin Schwarz

Entstanden ist ein vielseitiges und abwechslungsreiches Angebot: Es reicht von Vorträgen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen, kreativem und künstlerischem Gestalten, Kursen im Gesundheitsbereich, zum Beispiel Sport, Fitness, Entspannung/Achtsamkeit/Resilienz oder auch Kochen, Einheiten, die Kenntnisse und Fertigkeiten im EDV-Bereich vermitteln wollen bis hin zu Kursen im Bereich der Fremdsprachen. Das Team der VHS in Sundern freut sich über dieses große Engagement von so vielen Menschen.

Wichtiger Bestandteil der Bildung

Gerade im ländlichen Raum sind Volkshochschulen ein wichtige Träger der Erwachsenenbildung. Deswegen ist die VHS speziell in Sundern auch ständig auf der Suche nach neuen Dozentinnen und Dozenten. Aktuell werden in Sundern insbesondere im Bereich Sport, Fitness, Entspannung und für Fremdsprachen Menschen gesucht, die ihr Können und Wissen an andere Menschen weitergeben möchten. „Schließlich sind sie das Herzstück einer jeden Volkshochschule“, so die VHS Arnsberg-Sundern.

Menschen, die Lust haben, ihre Fertigkeiten und ihr Wissen mit anderen zu teilen sind eingeladen, sich in der Geschäftsstelle in Sundern zu melden. Dort sind auch Informationen über die einzureichenden bzw. nachzuweisenden Qualifikationen erhältlich.

Kursprogramm Herbst- und Wintersemester Das aktuelle Kursprogramm steht ganz unter dem Thema „Sehnsuchtsorte“. Während der Pandemie sei vermehrt zu spüren gewesen, dass nicht nur Sehnsucht nach Reisen oder nach Treffen mit Familie und Freunden bestehe, sondern auch die Sehnsucht nach Bildung und dem dortigen gemeinschaftlichen Austausch. Neben den Fremdsprachen stehen Themen wie Nachhaltigkeit, Gesundheit oder auch Bildungsurlaube im Mittelpunkt des Programms. Die Veranstaltungen und Kurse können online, telefonisch oder natürlich persönlich vor Ort in den Geschäftsstellen in Sundern oder auch in Arnsberg gebucht werden.

Vorschläge für einen neuen Kurs reichen zu Beginn aus

Gemeinsam mit dem Team der VHS Sundern wird dann versucht, die Idee nach Möglichkeit in einen konkreten Programmpunkt umzusetzen. Platz ist zunächst einmal für jede kreative Kurs-Idee. Dabei reichen ein Vorschlag mit Erläuterungen oder ein kurzes Konzept zu Beginn vollkommen aus.

Bei der Vorbereitung auf eine Unterrichtstätigkeit erhalten neue Kursleiter und Kursleiterinnen dann auf vielfältige Weise Unterstützung: Möglich ist eine konkrete Beratung zur Kursgestaltung bis hin zu gezielten Fortbildungen oder der kollegialer Beratung.

Wer Interesse daran hat, andere Bürger und Bürgerinnen im Rahmen eines Kurses von den eigenen Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten profitieren zu lassen, kann sich bei der Volkshochschule am Standort Sundern melden. Möglich ist dies persönlich, telefonisch unter 02933/4070 oder per Mail an t.schulte@vhs-arnsberg-sundern.de. „Die Geschäftsstelle Sundern freut sich über jeden Interessenten.“ Natürlich können sich Interessierte auch an den anderen Standorten der VHS Arnsberg/Sundern melden.

