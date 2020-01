VHS zeigt Nachhaltigkeit: Alte Schätzchen aufgemöbelt

Alte Möbelstücke, die nicht mehr in modernes Wohn-Design passen oder aufgrund einiger Macken unansehnlich geworden sind, müssen nicht gleich als Sperrmüll entsorgt werden. Im aktuellen gesellschaftlichen Trend, nachhaltiger im Umgang mit Ressourcen zu leben, hat sich auch das „Möbel-Upcycling“ etabliert, das vor Kurzem die Produktdesignerin Brinja Steinweg elf Teilnehmern eines VHS-Workshops im Bildungszentrum Sorpesee demonstrierte. Der Workshop, der noch ein weiteres Mal in Langscheid angeboten wird, gehört zu einer neuen Veranstaltungsreihe der Volkshochschule zum Thema „Was tun!? - Veranstaltungen zur ökologischen Nachhaltigkeit.

So sah die Truhe vor dem Möbel-Upcycling aus. Foto: Privat

Das in dieser Veranstaltungsreihe angebotene Möbel-Upcycling stieß auf großes Interesse. Brinja Steinwegs Workshop „Alte Möbel neu gestalten“ war schnell ausgebucht. Weitere Interessenten können sich noch für den zweiten Workshop anmelden, der am Samstag, 25. April, von 10 bis 18 Uhr wieder im Bildungszentrum Sorpesee in Langscheid stattfindet. Unsere Zeitung sprach mit Brinja Steinweg darüber, wie der vergangene Workshop verlief beziehungsweise was die Teilnehmer im nächsten Workshop erwartet.

Neben einer kompakten Vermittlung theoretischer Kenntnisse (zum Beispiel über Farbmischungen) geht es im Workshop hauptsächlich ums praktische, handwerkliche Arbeiten. Die Kursteilnehmer brachten hierfür sehr unterschiedliche Einrichtungsgegenstände aus Holz mit. Dies reichte von Bilderrahmen, Fußbank und Fernsehtisch über Schubladen und Teile von Kommoden bis zu Schranktüren.

Arnsberg Veranstaltungsreihe zur ökologischen Nachhaltigkeit In der Reihe „Was tun!? - Veranstaltungen zur ökologischen Nachhaltigkeit“ macht die Volkshochschule in Sundern und in Arnsberg insgesamt 19 Angebote. Hierzu gehören Workshops, Webinare und Exkursionen. Bei den Angeboten gibt es fünf Themenfelder: Nachhaltigkeit in der Architektur, Konsum und Lebensstil, Energiestammtisch, Exkursionen und Besichtigungen und zum Abschluss die Einladung zum Besuch des Nachhaltigkeitsfestivals „Schlabberkappes“, das am 13. Juni von 11 bis 22 Uhr auf der Arnsberger Festwiese an der Promenade stattfindet. Anmeldungen für Workshops, Webinare und Exkursionen nimmt die VHS persönlich, telefonisch oder schriftlich entgegen. Der Kontakt läuft über die Geschäftsstellen oder per Internet. Weitere Infos: www.vhs-arnsberg-sundern.de

„Ganze Schränke wurden natürlich nicht mitgebracht“ , lächelt Brinja Steinweg ein, denn dann wäre ja ein umfangreicher Transport mit zerlegten Schrankelementen nötig geworden. Doch das wäre auch gar nicht erforderlich gewesen. Denn das aufbereitete Teil eines Möbelstücks kann nach dem Kurs als Muster für die weitere Bearbeitung von Schrank- oder Kommoden-Elementen dienen.

Fachkundige Anleitung

Das Werkzeug sowie Materialien wie Lacke, Wachs und Öl für die Holzbearbeitung stellte die Workshopleiterin Brinja Steinweg zur Verfügung. Die Kosten hierfür waren im Kursentgelt von 79 Euro enthalten. Man konnte aber auch eigenes Werkzeug mitbringen.

Die gelernte Tischlerin und Gestalterin im Handwerk konnte den Kursteilnehmerin fachkundig zeigen, wie Holz zu bearbeiten ist. Meistens ging es dann mit Schleifen los, bevor ein Schrankteil mit Farbe bzw. mit Ornamenten neu gestaltet wurde.

Brinja Steinweg leitete den VHS-Workshop. Die Dozentin ist gelernte Tischlerin hat sich zur Produktdesignerin fortgebildet. Foto: Privat

In der Werkstatt des Bildungszentrums waren Frauen deutlich in der Mehrheit unter den elf Workshop-Teilnehmern: Neun Frauen und zwei Männer strebten entweder eine Restauration oder eine Komplett-Neugestaltung eines alten Möbelstücks an. Das Interesse am nachhaltigen handwerklichen Arbeiten ging dabei quer durch die Generationen: „Von jungen Erwachsenen bis Personen älter 50 Jahre reichte das Altersspektrum“, berichtete die 36-jährige Dozentin, die in Soest wohnt.

Der Trend zum Upcycling ist bei weitem nicht auf Holzgegenstände beschränkt. In „Upcycling Nähworkshops“, die Kornelia Friebe an vier Terminen im Sunderner VHS-Gebäude am Franz-Josef-Tigges-Platz anbietet, können Teilnehmer/innen zum Beispiel aus alten Hemden eine schicke Sommerhose für Kinder oder aus Vorhangstoffen einen Bahnenrock machen. Auch kann man neue Wohnaccessoires aus alten Kleidungsstücken fertigen.