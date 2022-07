Volksschwimmen und Hawaii-Party im Strandbad Sorpesee

Das Volksschwimmen am Sorpesee gipfelt auch in diesem Jahr wieder in der beliebten Hawaii-Party.

Langscheid/Amecke. Das Strandbad am Sorpesee öffnet am 30. Juli wie gewohnt seine Tore für Jedermann. Dann stehen Volksschwimmen und Hawaii-Party auf der Agenda.

Große Vorfreude bei der DLRG-Ortsgruppe Langscheid: Mit dem traditionellen Volksschwimmen und der Hawaii-Party am Abend steht am Samstag das Jahres-Highlight der vielen Ehrenamtlichen sowie der zahlreichen Gäste an, die das Event im Strandbad in Amecke Jahr für Jahr besuchen und vorher an den Schwimmwettbewerben teilnehmen.

„Für uns ist es die größte Veranstaltung im Jahr und wir sind super glücklich, dass das Volksschwimmen und die Hawaii-Party wieder in gewohntem Umfang stattfinden. Für die DLRG Ortsgruppe ist es zudem die wichtigste Einnahme­quelle, die unsere ehrenamtliche Arbeit über das ganze Jahr maßgeblich unterstützt“, erklärt Annika Thüsing, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit beim DLRG Landesverband Westfalen – Bezirk Hochsauerland, Ortsgruppe Langscheid.

Das Volksschwimmen am Sorpesee findet am 30. Juli statt. Das Strandbad ist für Jedermann geöffnet. Foto: DLRG Langscheid

Dazu zählen allein am Strandbad am Sorpesee ca. 3000 Stunden ehrenamtliches Engagement im Wachdienst. Hinzu kommen rund 50 DLRG-Mitglieder, die stets über ihre Mobiltelefone in Bereitschaft sind, sowie die zahlreichen Ausbildungsangebote.

Umfangreiches Engagement

„Aktuell befinden sich über 100 Kinder in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung sowie ca. 20 Kinder in der Nichtschwimmerausbildung, hier stehen allerdings auch noch viele Kinder auf einer Warteliste“, berichtet Annika Thüsing. Durch die Corona-Pandemie und ausfallende Schwimmkurse seien die Kinder inzwischen im Schnitt ein bis zwei Jahre älter, wenn sie schwimmen lernen. „Vor der Pandemie lag das Durchschnittsalter bei fünf Jahren, inzwischen sind die meisten Kinder sechs oder sieben Jahre alt“, so Thüsing. Diese Entwicklung betrachten sie und ihre DLRG-Kollegen mit Sorge, gerade wenn, wie in Sundern, nun noch etwaige Hallenbadschließungen im Raum stehen.

„Das Hallenbad muss geöffnet bleiben, wir kämpfen ja schon jetzt mit den Hallenzeiten“, sagt die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit. Zur Schwimmausbildung kommen bei der DLRG-Ortsgruppe noch die Rettungsschwimmausbildung, die Tauchausbildung und weitere Schulungen: „Wir bilden Ersthelfer in Schulen, Betrieben und in unseren eigenen Schulungsräumen aus. Ebenso gehören die immer wiederkehrenden Sanitäts-Schulungen unserer eigenen Helfer mit zu unseren Grundaufgaben. Zudem sind wir im Katastrophenschutz tätig“, erklärt sie.

Mit der Teilnahme am Volksschwimmen bzw. an der Hawaii-Party können alle Sunderner und weitere Gäste den ehrenamtlichen Einsatz der DLRG Ortsgruppe Langscheid unterstützen.

Wettbewerb und Grillen

Das Strandbad öffnet am Samstag, 30. Juli, um 9 Uhr für Jedermann. Zwischen 10 und 14 Uhr wird auf der extra abgesteckten 250 Meter langen Bahn nicht nur der Schwimmer mit der weitesten Strecke ermittelt, sondern auch jeweils der jüngste und der älteste Schwimmer. „Ich freue mich ganz besonders darauf, bei der anschließenden Siegerehrung um 15 Uhr die Familie mit den am meisten gemeinsam erschwommenen Bahnen ehren zu dürfen“, sagt der Vorsitzende Reinhard Schulte. Anmeldung zum Schwimmwettbewerb für Jedermann erfolgt direkt vor Ort.

Ab 14 Uhr wird der Grill angeschmissen, und es gibt Leckereien aus der Cafeteria. „Ein besonderes Highlight wird dieses Jahr die SUP-Challenge (Stand-Up-Paddling). Anmeldungen interessierter Teams werden noch unter wettkampf@langscheid.dlrg.de entgegengenommen. Zu gewinnen ist ein 30-Liter-Fass Veltins. Ab 18 Uhr am Abend schwenkt das Event dann vom Volksschwimmen zur Hawaii-Party über. Der extra angeschüttete weiße Sand, die Party-Location, verschiedene Long-Drinks, kühle Sangria und Co. sollen echtes Südseefeeling aufkommen lassen.

