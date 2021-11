Volkstrauertag in den Ortsteilen von Sundern

Sundern. Am Volkstrauertag gedenken die Menschen in der Region der vielen Gefallenen und Vermissten aus den Weltkriegen sowie der Opfer jeglicher Gewalt.

Überall im Stadtgebiet Sundern wird am Sonntag, 14. November, der Toten und Vermissten in den zwei Weltkriegen sowie aller Opfer von Gewalt gedacht. Hier die Zeiten und Orte in den jeweiligen Ortsteilen:

Zum Volkstrauertag in Sundern lädt Ortsvorsteher Georg Te Pass zur Gedenkfeier ein: Der Gottesdienst in der St.-Johannes-Kirche beginnt um 9.30 Uhr, danach marschiert der Ehrenzug zum Ehrenmal gegenüber der Schützenhalle. Die Kranzniederlegung beginnt um 10.40 Uhr unter der Mitgestaltung des Musikvereins Sundern und Schülern des Gymnasiums Sundern. Im Anschluss tagen Vereine, Verbände und Kirchengemeinden aus dem Ortsteil Sundern zur Koordinierung von Veranstaltungen für 2022 im Sunderland-Hotel um 11 Uhr (3 G-Regelung).

In Hagen treffen sich die Schützenbrüder um 9.15 Uhr zum Kirchgang am Brückenplatz. Der Liturgiekreis hat eine Andacht zum Thema „Frieden“ vorbereitet (9.30 Uhr), im Anschluss Totenehrung unter Mitwirkung des Gesangvereins, Musikvereins und der Feuerwehr am Ehrenmal.

In Hövel treffen sich alle Beteiligten um 11 Uhr am Ehrenmal, um die Gefallenen der Weltkriege mit einer kleinen Gedenkfeier ehren.

In Allendorf findet das Gedenken an die Opfer der Weltkriege auf dem Friedhof im Anschluss an das Hochamt um 11 Uhr statt. Die Gedenkfeier wird von SGV, Musikverein und Gesangverein gestaltet.

Da in diesem Jahr kein Hochamt am Volkstrauertag stattfindet, treffen sich die Westenfelder um 11 Uhr direkt an der Gedächtniskapelle zu einer kleinen Gedenkstunde. Ortsring, Ortsvorsteher und Ortsheimatpfleger laden ein.

Der Kameradschaftsverein organisiert im Alten Testament die Gedenkfeiern: Nach den Ehrungen in Berge und Visbeck formiert sich der Trauerzug am Martinushaus zum Abmarsch für die Kranzniederlegung am Hellefelder Ehren- und Mahnmal. Danach erfolgen in Altenhellefeld und Linnepe die Kranzniederlegungen mit Feierstunden an den Ehrenmalen. Die Begleitung erfolgt durch die Löschgruppen und Schützen, das Tambourkorps Hellefeld sowie die Chorgemeinschaft Hellefeld.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge erinnert jedes Jahr im November mit einer Spendenaktion an die Millionen Kriegsopfer und Vermissten beider Weltkriege. Der Volksbund konnte in den vergangenen Jahrzehnten viele Schicksale klären. Die Daten von über 4,8 Millionen deutschen Kriegstoten und Vermissten stellt die Kriegsgräberfürsorge auf seiner Homepage (www.volksbund.de) zur individuellen Recherche bereit und hilft mit, Lücken in Familienbiografien zu schließen. In den vergangenen Jahren hat die Soldatenkameradschaft Stockum den Volksbund mit einer Haussammlung unterstützt. Hierauf soll während der Pandemie jedoch verzichtet werden. Wer die humanitäre und gesamtgesellschaftlich wichtige Arbeit des Volksbundes unterstützen möchte, kann dies gerne in Form einer Geldspende auf das Konto der Soldatenkameradschaft Stockum tun: „Wir leiten die Spenden dann weiter. Unter der genannten Homepage des Volksbundes kann die Spende aber auch online abgegeben werden“, sagt Schriftführer Hubertus Grote.

