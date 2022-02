Warum beim Musikverein Stockum die Jugend den Ton angibt

Stockum. Das jüngste Vorstandsmitglied des Musikvereins Stockum ist Anfang 20. Hier engagieren sich besonders viele junge Menschen. Warum ist das so?

Die Klarinette ist Janina Funkes treue Begleiterin. Seit ihrer Kindheit spielt die 32-Jährige aus Sundern das Blasinstrument – und ist seither mit dem Musikverein Stockum eng verbunden. Als Geschäftsführerin engagiert sich die junge Mutter seit vielen Jahren im Verein. Vorstandsarbeit in so jungem Alter – ungewöhnlich?

Nicht beim Stockumer Musikverein! „Unser jüngstes Vorstandsmitglied ist Anfang 20 und kümmert sich auch um die Jugendarbeit. Und auch sonst sind viele in meinem Alter dabei, die sich leidenschaftlich engagieren und die Vereinsarbeit gerne machen“, erklärt sie.

Warum sich beim Musikverein Stockum so viele junge Menschen engagieren

Dass es dazu kommt, dass im Stockumer Musikverein so viele vergleichsweise junge Leute Vorstandsarbeit leisten, erklärt Funke mit der Diskussionskultur in den eigenen Reihen: „Es ist schon so, dass schon früh auch die Meinungen jüngerer Mitglieder gehört werden. So kommt es natürlich automatisch dazu, dass sich die jungen Leute im Verein auch ernst genommen fühlen und ihren Teil beitragen wollen. So ist es denke ich zu erklären, dass sich so viele Leute im Alter zwischen 20 und 40 bei uns engagieren“, bekräftigt die junge Mutter.

Als sie selbst vor wenigen Monaten ein Baby bekam, offenbarte sich ein weiterer wichtiger Aspekt der Stockumer Vorstandsarbeit zum Tragen: Man hilft sich gegenseitig. „Durch die Geburt war es natürlich so, dass ich erstmal ein paar Wochen keine Vorstandsarbeit machen konnte. In dieser Zeit haben dann andere Mitglieder die Arbeiten übernommen, die dadurch liegen geblieben sind. Das ist aber ganz selbstverständlich“, findet die 32-Jährige.

Der Zusammenhalt im Stockumer Musikverein kommt nicht von ungefähr: Meist schon ab der Kindheit sind die Musikerinnen und Musiker Teil des Vereins, da der MV seine Mitglieder schon in der Grundschule anwirbt. In der Stockumer Pankratiusschule bekommen die Kinder ab dem ersten Schuljahr bereits die Möglichkeit, Blasinstrumente zu erlernen.

„Wir arbeiten da mit einer Musikschule zusammen, die den Kindern in kleinen Gruppen nach der Schule Unterricht gibt. Das klappt auch sehr gut und viele Kinder bleiben dann auch dabei“, erklärt Funke -- „Musikalische Früherziehung“, nennt sich das. „Die Kinder haben dabei auch die Möglichkeit, aus verschiedenen Instrumenten auszuwählen und auszuprobieren, welches Instrument am besten zu ihnen passt“, sagt die Geschäftsführerin.

Nachdem die musikalische Früherziehung, die unter anderem auch die Notenlehre beinhaltet, abgeschlossen ist, haben die Kinder die Möglichkeit, ins Nachwuchs-Orchester des Stockumer Musikvereins zu wechseln. „Dort wird dann zum ersten Mal gemeinsam musiziert und erste Stücke eingespielt“, erklärt Funke. Anschließend erfolgt nach ein paar Jahren die Aufnahme in das Erwachsenen-Orchester des Vereins.

Dem Musikverein Stockum fehlt das gemeinsame Musizieren

Nachdem die vergangenen zwei Jahre vor allem durch die Corona-Pandemie geprägt waren, sollen in diesem Jahr neben den Schützenfesten, die die Musiker aus Stockum bespielen, auch weitere Veranstaltungen stattfinden.

So plant der MV im Mai an Christi Himmelfahrt seine zehnte „Scheunengaudi“, die zuletzt 2019 stattfinden konnte. „Wir hoffen, dass die Maßnahmen bald so ausgelegt sind, dass wir gemeinsam proben können, um uns auf die Veranstaltungen im Sommer und Herbst vorzubereiten“, blickt die Stockumerin voraus.

Bis dahin bleibt meist nur das Musizieren allein oder in kleineren Runden. „Da merkt man erst einmal, wie schön es ist, gemeinsam Musik zu machen und in einer großen Runde miteinander zu spielen. Das hat in der letzten Zeit vielen in unserem Verein sehr gefehlt. Daher hoffen wir nun darauf, bald wieder loslegen zu können“, so Janina Funke hoffnungsvoll.