Politik Was macht eigentlich Sunderns Ex-Bürgermeister Ralph Brodel?

Sundern/Berlin. Fünf Jahre war er Bürgermeister der Stadt Sundern, bevor er im Jahr 2020 die Wahl gegen Klaus-Rainer Willeke verlor: Ralph Brodel (SPD). Nachdem seine Amtszeit endete, verschlug es ihn im Jahr 2022 in den Berliner Speckgürtel – mittlerweile ist er dort seit Juni letzten Jahres als Kommunikationsleiter für die Autobahn GmbH, Niederlassung Nordost tätig. „Für rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das kommunikative Gesicht zu sein, ist echter Treibstoff“, schreibt er in den sozialen Medien, als er die Anstellung beginnt.

Die Niederlassung Nordost liegt in Hohen Neuendorf, in der Nähe von Oranienburg nördlich von Berlin. Die dortigen Mitarbeitenden der Autobahn GmbH sind für über 1400 Kilometer Autobahn zuständig. „Leiter der Kommunikation für die Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH des Bundes zu sein, ist vieles, nur nie langweilig“, schreibt Brodel auf Facebook, als er seinen Jahrestag feiert. Das zeigt sich auch: Für das Autobahnunternehmen ist er auf Messen und Vorträgen, aber auch im Internet und vor der Kamera unterwegs.

Vielseitige Arbeit in der Kommunikation für die Autobahn GmbH

„Und bunt bleibt es natürlich auch: vom Autobahnbären bis hin zu unseren Autobahnbüffeln.“ Denn er durfte zum Beispiel einen der Berliner Bären auf der berühmten Stadtautobahn der Hauptstadt enthüllen, und sich auch mit dem „Almauftrieb“ der Wasserbüffelherde aus dem Landschaftspark Rudow-Altglienicke beschäftigen, der direkt an der A113 liegt – und darüber, denn an zwei Stellen läuft die Autobahn durch Tunnel, die begrünt und in den Park einbezogen werden.

