„Weltladen Sundern“ unterstützt „Ärzte ohne Grenzen“

Obwohl auch 2021 viele geplante Aktionen wegen Corona ausfallen mussten, meldet der Vorstand des Arbeitskreises „Weltladen Sundern“ eine stabile Geschäfts- und Mitgliederentwicklung. Trotz zeitweiser Schließungen und teils nur sehr eingeschränkter Öffnungszeiten konnten auch 2021 neue Mitglieder für Arbeitskreis und Ladendienst gewonnen werden.

Die Mitglieder, die seit Jahren eine Kronkorken- und Schrottsammlung organisieren, konnten daraus die Spendensumme von 3150 Euro generieren. Aufgrund der stabilen Umsatzlage und die positive Entwicklung des Spendenaufkommens hat sich der Vorstand daher dazu entschlossen, wieder eine größere Spende für soziale Zwecke zu tätigen.

So wird auch in 2022 das Projekt von Schwester Resty „Aids-Waisenkinder“ in Kampala / Uganda unterstützt. Dafür werden über die Aktion Canchanabury (Bochum) 3000 Euro nach Uganda überwiesen. Bereits seit rund 20 Jahren wird das Projekt vom Weltladen unterstützt.

2000 Euro gehen an die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“

Zudem soll die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ 2000 Euro erhalten. Diese Mittel sollen z. B. zur Bekämpfung der katastrophalen medizinischen Versorgung im Bürgerkriegsland Jemen zur Behandlung von Kindern eingesetzt werden. Weitere Unterstützer, so AK-Vorsitzende Mechthild Lux, für Aktionstage oder Ladendienst seien immer willkommen. Interessierte können sich zu den Öffnungszeiten im Weltladen, Röhre 22 (Eingang Thomas-Becket-Weg) melden. Zurzeit ist donnerstags bis samstags von 9 - 12 Uhr und 14.30 - 17.30 Uhr geöffnet.

