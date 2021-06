Westenfeld: Schützen mit Aktionen zum Fest-Wochenende

Westenfeld. An diesem Wochenende wäre Schützenfest. Doch Corona hat dies verhindert. Dennoch lassen sich die Westenfelder die Laune nicht verderben.

Aufgrund der Corona Pandemie ist es der St. Agatha Bruderschaft Westenfeld auch in diesem Jahr nicht möglich, ein reguläres Schützenfest abzuhalten. In den Gärten und Familien wird sicherlich im kleinen Kreis gefeiert und dazu möchten die Schützen am heutigen Samstag, 19. Juni, mit der Messfeier einstimmen. Die Messe beginnt um 16 Uhr vor dem Pfarrheim.

Und um den Schützenbrüdern, den Freundinnen und Freunden der Bruderschaft sowie der Dorfgemeinschaft etwas Schützenfest-Feeling zu verschaffen, haben die Schützen Folgendes vorbereitet: Der Verkaufswagen von Lübkes Grillwerk wird ab 17 Uhr auf dem Schützenplatz die Schützenfestklassiker anbieten. Zudem steht ab 15 Uhr ein Verkaufswagen für Mandel- und Süßwaren auf dem Schützenplatz.

Schützenmesse vor Pfarrheim

Am Sonntag, 20. Juni, scheut der Hofstaat des Königspaares Christian und Tanja Habla weder Mühen noch Arbeit und backt für alle tolle Kuchen und Torten. Diese sind ab 14 Uhr an der Schützenhalle gegen eine Spende an die Bruderschaft zu bekommen. Senioren, die keine Möglichkeit haben, zur Halle zu kommen, können unter 02933-6543 das „Kuchen-Taxi“ der Schützen bestellen.

Vorstand bitte um Beflaggung

Der Vorstand bittet die Bevölkerung, trotz der Corona Pandemie zu flaggen. Insbesondere als Zeichen der Solidarität mit allen Betroffenen und Erkrankten und vor allem für die Menschen, die jeden Tag unter hohen persönlichen Einsatz daran arbeiten, die Pandemie und deren Auswirkungen zu stoppen.

Das Abholen der bestellten Fässer und Grillpakete ist am heutigen Samstag, 19. Juni, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr an der Schützenhalle möglich. Senioren, die keine Möglichkeit haben zur Halle zu kommen, können unter 02933-6543 von 13 bis 14 Uhr das Schützen-Taxi ordern, um sich die bestellten Waren anliefern zu lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern