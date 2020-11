Wieder Einbrüche in Sundern und Arnsberg

Arnsberg/Sundern. Zwei Einbrüche meldet die Polizei aus Arnsberg und Sundern. Beute machten die Unbekannten keine.

Zwei Einbrüche vom Donnerstag meldet die Polizeipressestelle aus Meschede für die heimische Region.

Am Donnerstag zwischen 14 und 18.15 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Bundesstraße im Sunderner Ortsteil Hövel eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200 .

In Arnsberg war zwischen dem 12. September und dem 12. November ein Einfamilienhaus in der Straße Hasenwinkel betroffen. Dort haben Unbekannte versucht einzubrechen. Die Täter scheiterten aber bei dem Versuch die Wohnungstür aufzuhebeln. Hinweise richten sind in diesem Fall an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 zu richten.