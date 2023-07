Wir treffen uns – beim Schützenfest in Stockum

Stockum. St. Hubertus – St. Johannes Nepomuk Stockum feiert ab Samstag: Kleine Änderungen im Festablauf.

Der Vogel ist getauft, Uniformen und Festkleider sind gereinigt, die Musik ist bestellt, die Gläser gespült – kurz gesagt: Stockum wechselt in den „Schützenfest­modus“: Traditionell am dritten Wochenende im Juli feiert die St. Hubertus – St. Johannes Nepomuk Bruderschaft ihr Hochfest.

Wichtig für Aktive und Besuchende: „Im Festablauf haben wir eine kleine Änderung vorgenommen“, teilt der Schützenvorstand mit:

Der große Festzug am Sonntag wird um 30 Minuten vorgezogen, startet bereits um 14 Uhr, um das noch amtierende Königspaar Stefan und Martina Pieper samt Hofstaat abzuholen. Einfach zu merken – und vom Ablauf her die einzige Veränderung. Mehr Neues gibt es mit Blick auf die „Infrastruktur“:

„Wir sind alle schon sehr gespannt darauf, wie sich unsere neue Bühne und Beschallungsanlage während des Festes bewähren“, schaut Hubertus Grote vom Schützenvorstand in die nahe Zukunft.

Festhochamt zum Start

Diese beginnt für das Schützenvolk samt Anhang am Samstag, 15. Juli, um 17 Uhr mit dem Antreten zum Festhochamt. Göttlichen Beistand gibt es dann ab 17.30 Uhr – bei gutem Wetter am Ehrenmal vor der Kirche. Sollte es regnen oder gar gewittern, wird in die Kirche ausgewichen. Nach der Kranzniederlegung geht es im Festzug zur Vogelstange, wo einige Jungschützen den Vogel für das Schießen am Montag auf die Stange hieven.

Vogelabnahme: Stefan & Martina Pieper, Manfred Dünnebacke, Andreas Schulte, Martin Ebel und Hubertus Grote mit dem Aar. Foto: Privat / WP

Jubilare und Jubelkönige stehen um 20 Uhr bei den Ehrungen im Fokus; danach dürfen sich Gäste und Schützenbrüder auf der Tanzfläche austoben; die Stockumer Musikanten sorgen mit aktuellen und auch älteren Hits für den „guten Ton“. Hinweis: Am Samstag bleibt der Speisesaal geschlossen, dafür steht aber draußen ein zweiter Imbisswagen, damit auch in der Hochphase die Wartezeit gering bleibt.

Großer Tag für das Königspaar

Adjutant Hendrik weckt morgens – gemeinsam mit dem Musikverein Stockum – die Dorfbewohner und stimmt sie auf den Sonntag ein. Um Stefan und Martina Pieper daheim abholen zu können, wurde eigens die traditionelle Strecke des großen Festumzugs – der, wie erwähnt, schon um 14 Uhr (Antreten 13.45 Uhr) startet – verlegt. Marschmusik spielen die Musikvereine aus Endorf und Allendorf sowie das Tambourkorps Oelinghauser Heide.

Ein wunderschöner, stolzer Schützenadler Königspaar Stefan & Martina Pieper, Oberst Manfred Dünnebacke, Fahnenoffizier Andreas Schulte und Vogelbauer Martin Ebel haben die Vogelabnahme für das Schützenfest getätigt. Fachoffizier Martin Ebel hat einen wunderschönen, stolzen Schützenadler gebaut. Um originalgetreue Bemalung hat sich erneut Cecilia Masermann gekümmert. Königspaar und Vorstand sind beeindruckt. Der Adler kann am Freitag noch bei der Tankstelle Udo Rosch

in Stockum aus nächster Nähe betrachtet werden.

Königs- und Kindertanz folgen kurz nach Rückkehr in die Schützenhalle; auf dem Schützenplatz spielt der Musikverein Allendorf. Zu den Klängen der Endorfer Spielleute wird abends getanzt, gelacht und mitgesungen – bis das Königspaar zum Kanaldeckelwalzer herausgeführt wird und sich sein Regentenjahr dem Ende nähert.

Vogelschießen am Montag

Am Montagmorgen geht es zur Vogelstange: „Wer fasst sich spontan ein Herz – oder hat es schon länger geplant, Schützenkönig in Stockum zu werden?“ Auf den Adler schießen darf übrigens jeder Schützenbruder, der mindestens 19 Jahre alt und seit drei Jahren Vereinsmitglied ist. Belohnt wird – wie gewohnt – nicht nur der letzte Treffer: Krone, Zepter, Apfel oder Brezel abzuschießen, wird auch dieses Jahr wieder prompt „vergütet“ – jeweils mit einen Gutschein für 30 Gläser frisches Pils, die sofort beim Frühschoppen einzulösen sind. Das neue Königspaar wird dabei bereits ausgelassen gefeiert.

Um 14 Uhr schließt die Hubertushalle ihre Pforten, einige Vorstandsmitglieder werden sie für den abschließenden Abend „aufpolieren“. Die Thekenmannschaft Wrede im Rondell vor der Halle und das Team vom Grillwerk Lübke im Speisesaal sind aber weiter für alle Gäste da.

Der große Festumzug mit den Musikvereinen Endorf und Allendorf sowie dem neuen Königspaar samt Hofstaat startet um 16.30 Uhr. Nach dem Königs- und Kindertanz wird zu den Klängen des Musikvereins Endorf abschließend kräftig gefeiert – bis der letzte Ton ertönt und wieder ein Jahr auf’s Schützenfest gewartet werden muss...

Tippspiel

„Vogel-Zocker“ aufgepasst: Online, auf www.schuetzen-stockum.de/ kann getippt werden, wie viele Schüsse der Adler am Schützenfestmontag aushält.

Zu gewinnen gibt es jeweils 30 Gläser frisches Pils für die besten drei Tipper, welche von diesen dann beim Frühschoppen nach dem Vogelschießen direkt eingelöst werden müssen. Viel Glück wünschen die Stockumer Schützenbrüder.

