Wo in Sundern harte Riffs und kräftige Stimmen zu hören sind

Die Gruppe „Color of Dawn“ aus Schmallenberg ist zum ersten Mal beim „Soundcheck“ in Allendorf dabei.

Allendorf. In der Alten Molkerei in Allendorf steigt die 22. Auflage des Rockfestivals „Soundcheck“.

Das Rockfestival „Soundcheck“ feiert am 1. April in der Alten Molkerei in Allendorf seine insgesamt 22. Auflage. Ab 19.30 Uhr treten dann vier junge Bands auf und heizen dem Publikum mit harten Riffs und kraftvollen Klängen ein. Die Schmallenberger Band „Color of Dawn“ ist ebenso an dem Abend in Allendorf vertreten wie „Crimson Spirit“ aus Olpe, „Apewards“ aus Marburg und „Zu laut“. Für „Zu laut“ ist es ein echtes Heimspiel, stammen die Mitglieder der Gruppe doch aus Sundern.

Lauteste Band in Marburg

Diese vier Bands wurden im Vorfeld durch die Veranstalter des Festivals, dem Jugendbüro der Stadt Sundern und dem Kulturbüro Sundern in Kooperation mit dem Verein Kulturtrichter, aus 14 Bewerbungen ausgewählt. Die Band „Apewards“ aus Marburg ist bekannt für ihre kreative Mischung verschiedener Musikgenres und gilt als lauteste Gruppe in Marburg. Bereits 2012 gründete sich die Band, die aus drei Musikern besteht. Zwei EPs und unzählige Konzerte stehen in den Büchern. 2016 veröffentlichten „Apewards“ ihr bislang einziges Album „Tales of Cloud Forest“.

Erstmalig ist die sechsköpfige Band „Color of Dawn“ aus Schmallenberg beim Soundcheck dabei. Die Vocals kommen von Nadine Sprock und Mike Schneider, an den Gitarren Silas Schöpl und Marvin Feldhaus, am Bass Justus Hennecke und an den Drums Peter Seiser. 2020 erschien ihre erste EP „Bad Experiences“ worauf Anfang 2023 endlich etwas Neues folgen wird. Neben den harten Gitarrenklängen und den Screams des Sängers ist noch eine Frontfrau dabei, die mit ihrer kraftvollen Stimme auf der Bühne für Action sorgt, aber auch mal mit sanften Tönen begeistert.

Verzerrter Frauengesang

„Crimson Spirit“ aus Olpe lernten sich 2017 auf einer Party kennen und entdeckten ihr gemeinsames Interesse an Musik und Rockkultur. 2021 veröffentlichte die Gruppe selbstständig ihre erste Single „I Think I Lost Half of My Mind“. Der verzerrte Frauengesang gepaart mit wilden Gitarren ist eine Hommage an die Alternative-Rock-Bewegung der 90er Jahre und ist inspiriert von bekannten Gruppen wie „Blur“, „Nirvana“ und „The White Stripes“.

Die Alte Molkerei öffnet für Besucher des Soundchecks am 1. April um 19 Uhr. Das Eintrittsgeld von 7 Euro pro Person wird anschließend zwischen den Musikern aufgeteilt.

