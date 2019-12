Sundern/Arnsberg. Die Vorwürfe gegen eine Frau aus Sundern waren hart, aber vor Gericht hielten sie nicht stand. Somit hieß es am Ende Freispruch.

Wollte Frau aus Sundern den Ex-Mann vergiften?

Einen nicht alltäglichen Fall hatte das Schöffengericht Arnsberg zu verhandeln: gefährliche Körperverletzung durch Beibringen von Gift. Dabei soll die Angeklagte, eine 43-jährige Ehefrau aus Sundern, ihren Mann körperlich misshandelt haben. Bei einem solchen Tatbestand könnte man an einen versuchten Totschlag, oder, je nach Motiv, an einen versuchten Mord denken. Doch der Staatsanwalt sah nach seinen Erkenntnissen keine Tötungsabsicht, so dass „nur“ gefährliche Körperverletzung zur Anklage kam.

Das Ganze soll sich am am 12. September 2016 abgespielt haben: Die von ihrem Mann getrennt lebende Frau, arbeitete zu der Zeit noch im Büro seiner Firma in einem Ortsteil von Sundern.

Dort soll die 43-Jährige in zwei Flaschen Coca-Cola, die für ihren Mann gedacht waren, zuvor Colchicin gemischt haben. Dieses Gift ist laut Gutachten bei entsprechender Dosierung für ein Tötungsvorhaben durchaus ein geeignetes Mittel. Die Angeklagte bestritt die Vorwürfe. Man habe sich trotz der familiären Trennung gut verstanden und zusammen gearbeitet: „Es gab für mich keinen Grund, meinen Ex zu vergiften.“

Ohne Bewusstsein

Der Ex-Mann war allerdings anderer Meinung. Nachdem er bei der Buchführung der Frau, der Mutter

zweier gemeinsamer Kinder, mehrere finanzielle Manipulationen festgestellt hatte, war ihm deutliche geworden, dass sie sich und ihren neuen Freund bereichern habe. „Jetzt ist mir klar geworden, dass mich meine Ex damals aus dem Weg räumen wollte. Daher wurde die Anzeige von mir erst spät erstattet.“ Auf die Frage des Vorsitzenden Richters, welchen Grund es zur Vergiftung gegeben habe, der Geschädigte: „Es war reine Geldgier. Sie wäre Erbin meiner Lebensversicherung, der Firma und mehrerer Immobilien geworden.“

Er gab weiter an, dass er nach dem Trinken aus den Flaschen kurz ohne Bewusstsein gewesen sei. Er habe Magenkrämpfe und Schweißausbrüche gehabt. Ein Arzt wurde nicht aufgesucht. Die beiden leeren Flaschen hatte die Freundin des Geschädigten mit in ihre Heimatstadt Herne genommen. Sie wurden bei der Anzeigenerstattung als Beweismittel zugefügt und einer toxischen Untersuchung zugeführt. Allein die noch vorhandenen inneren Anhaftungen reichten für eine positive Analyse. Das Gutachten des Landeskriminalamtes Düsseldorf ergab eindeutig, dass in die Cola-Flaschen Gift eingefüllt worden war, das zum Tode hätte führen können.

Zweifel bei Gericht

Zweifel kamen dann aber beim Gericht auf, weil sich der Geschädigte in einem wichtigen Punktes widersprach: Bei seiner polizeilichen Vernehmung hatte er angegeben, seine Frau habe ihm gesagt, die auf der Treppe vom Büro zur Wohnung stehenden Cola-Flaschen seien für ihn. Vor Gericht gab er an, die Angeklagte sei gar nicht im Büro gewesen. Letztlich war auch nicht zu klären, wer die manipulierten Flaschen dort hingestellt hatte. Es kamen einige Leute dafür infrage. Weil aber dieser ausschlaggebende Punkt nicht geklärt werden konnte, beantragten der Staatsanwalt und der Verteidiger, die Angeklagte freizusprechen.

Große Zweifel

Das Urteil des Schöffengerichtes lautete sodann auf Freispruch aufgrund von bestehendem Zweifel. „In diesem außergewöhnlichen Fall gibt es einige Anhaltspunkte für die Richtigkeit der Vorwürfe. Sie reichen aber für eine Verurteilung nicht aus. Es bestand die Möglichkeit, dass nicht die Angeklagte, sondern ein Anderer das Gift in die Flaschen gefüllt hat.“ Zu der Angeklagten gewand meinte der Richter: „Entweder sind sie zu Recht freigesprochen worden oder sie haben Glück gehabt.“