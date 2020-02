Züge werden in Arnsberg und Sundern nicht wiederholt

Die Karnevalszüge in Arnsberg und Sundern werden nicht wiederholt, das entschieden die Gesellschaften.

Arnsberg/Sundern. Die ausgefallenen Karnevalszüge vom gestrigen Sonntag in Arnsberg und Sundern werden in keinem Fall wiederholt. Das teilten die beiden Karnevalsgesellschaften KLAKAG in Arnsberg und „Flotte Kugel“ in Sundern auf Anfrage mit.

Gleiche Gründe

Die Gründe sind in beiden Fällen gleich. Die Unterbauten der Zugwagen sind ja über das Jahr in anderer Nutzung, etwa als landwirtschaftliche Fahrzeuge oder bei Bauunternehmen oder Spedition. „Deshalb müssen wir die Wagen noch in dieser Woche zurückgeben“, hieß es bei der Zugleitung in Arnsberg. Und auch in Sundern ist es ebenso.

Ein anderes Problem sind die eingekauften Kamelle: In Arnsberg wird die KLAKAG am Donnerstag, 27. Februar, in einer gestern anberaumten Sitzung entscheiden, was mit den Kamelle passiert.

Nach Cobbenrode

Um den Jüngsten in der KG „Flotte Kugel“ noch ein Karnevalserlebnis zu ermöglichen, werden sie am heutigen Nachmittag zum Karnevalszug nach Eslohe-Cobbenrode fahren. https://www.wp.de/staedte/arnsberg/arnsberg-und-sundern-wird-weiter-geschunkelt-id228517483.html