19-Jähriger bedroht 20-Jährige

Langenberg. Am S-Bahnhof Velbert-Langenberg hat ein polizeibekannter 19-Jähriger eine junge Bochumerin bedroht. Die Polizei fasste den jungen Mann.

Ein 19-Jähriger hat am Mittwochabend (29. Juli) am S-Bahnhof Langenberg eine 20-jährige Bochumerin bedroht und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei erwischte den jungen Erwachsenen allerdings und sucht nun weitere Zeugen.

Das war passiert: Gegen 23.45 Uhr, so meldet es die Polizei Velbert, hielt sich die 20-jährige Bochumerin auf dem Bahnsteig auf, als sie der junge Mann grundlos ansprach und sofort verbal bedrohte. Anschließend wechselte der Tatverdächtige den Bahnsteig. Als die Bochumerin ihm später folgen musste, um zu ihrem Zug zu gelangen, traf sie erneut auf den 19-Jährigen, der dann auch unmittelbar auf sie zukam. Die junge Frau verließ umgehend den Bahnsteig und informierte die Polizei, heißt es in dem Bericht. Daraufhin flüchtete der Mann.

Polizei findet den 19-Jährigen schnell

Als die Polizei am Bahnhof eintraf, machten sich die Beamten direkt auf die Suche nach dem Verdächtigen – und trafen in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs auf den 19-jährigen polizeibekannten Velberter. Zur Beweissicherung stellten die Polizisten ein Messer sicher, dass sie neben dem jungen Mann gefunden hatten. Die Beamten nahmen den Beschuldigten mit zur Polizeiwache Velbert. Nach Abschluss „weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen“, so heißt es im Polizeibericht, wurde der 19-Jährige wieder entlassen.

Zeugen, die den Vorfall am S-Bahnhof beobachtet haben bittet die Polizei, sich jederzeit unter der Rufnummer 02051 946 6110 auf der Wache in Velbert zu melden.