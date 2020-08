19-jähriger Velberter in Birth von Jugendlichen ausgeraubt

Die Polizei such Zeugen für den Raub in der Birth.

Velbert. Vier Jugendliche stahlen dem jungen Mann seine Kopfhörer und sein Portemonnaie. Die Velberter Polizei sucht nun noch Zeugen des Vorfalls.

Ein 19-jähriger Velberter ist am Montagabend (03. August) an der Einmündung Ohmstraße/Von-Laue-Straße beraubt worden. Die Tatverdächtigen, vier Jugendliche, flohen anschließend unerkannt in Richtung Birther Straße. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen.

Gegen 19.45 Uhr hielten sich ein 18- und ein 19-jähriger Velberter auf einer Parkbank an der Einmündung Ohmstraße/Von-Laue-Straße in Birth auf, als sie von einer Gruppe von vier Jugendlichen angesprochen wurden. Schnell sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in dessen Verlauf einer der jugendlichen Tatverdächtigen dem 19-Jährigen die Airpods entwendete. Bei dem Versuch, die Kopfhörer wieder an sich zu nehmen, schubste ein weiterer Jugendlicher den Velberter zu Boden, wobei sich dieser leicht verletzte.

Nur vage Beschreibungen

in weiterer, ihm unbekannter jugendlicher Tatverdächtiger, entwendete zudem das Portemonnaie des 19-Jährigen. Anschließend entfernten sich alle Vier fußläufig in Richtung Birther Straße/„Birther Kreisel“. Die Beschuldigten können von dem Geschädigten sowie dem 18-jährigen Zeugen lediglich dahingehend beschrieben werden, dass sie schwarze Sporthosen getragen und Sporttaschen mitgeführt hätten. Alle Vier seien im Alter von 15 bis 16 Jahren gewesen, zwei Personen hätten schwarze, nach hinten gestylte Haare gehabt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen sich mit der Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen.