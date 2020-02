26-Jähriger auf offener Straße verprügelt und ausgeraubt

Als die Polizei am Montagabend eintraf, lag der 26-Jährige bereits am Boden.

Velbert. Es ging um Drogen und Geld: Mehrere Männer haben am Montagabend einen 26-Jährigen in Velbert auf offener Straße verprügelt und ausgeraubt.

Auf offener Straße ist ein 26-Jähriger aus Velbert am Montagabend von zwei Bekannten verprügelt und anschließend ausgeraubt worden. Der Mann musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Anwohner, die den Angriff an dem Kreisverkehr auf der Bahnhofstraße gesehen und gehört hatten, alarmierten gegen 22.15 Uhr die Polizei.

Während ein Täter das Opfer zu Boden drückte, soll der andere auf den wehrlosen Mann eingeschlagen und eingetreten haben. Zuvor soll es laut den Zeugen bereits einen verbalen Streit unter den Männern gegeben haben. Daran waren zunächst noch weitere, bislang unbekannte Männer beteiligt.

Mutmaßlicher Haupttäter ist vorbestraft und soll Haftrichter vorgeführt werden

Als die Polizei eintraf, lag der 26-Jährige bereits am Boden. Der Mann sei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt, heißt es auf Nachfrage bei der zuständigen Kreispolizeibehörde in Mettmann. So habe er noch Angaben zu seinen Bekannten machen können, ehe er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Wenig später konnten die Polizisten einen 29-Jährigen in seiner Wohnung in Velbert festnehmen. Der Mann ist bereits vorbestraft. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Aktuell wird geprüft, ob der 29-Jährige noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt wird.

Gegen ihn und seinen mutmaßlichen Mittäter, einen 31-jährigen Velberter, wurden Strafverfahren wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der 31-Jährige konnte bislang noch nicht von der Polizei angetroffen werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.