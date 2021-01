Anmelden für den Sternsinger-Segen in Neviges und Langenberg

Neviges/Langenberg Die Sternsinger in Neviges und Langenberg dürfen in der Corona-Pandemie nicht singen. Not macht kreativ, den Segen gibt es trotzdem.

Sie dürfen zwar wegen der Corona-Pandemie nicht singen und von Haustür zu Haustür ziehen, doch niemand in Neviges und Langenberg muss auf den traditionellen Segen der Sternsinger verzichten. In Langenberg verteilt die Gemeinde St. Michael und Paulus in den nächsten Tagen und Wochen Briefumschläge.

Anmeldungen sind noch möglich

"Wir haben im letzten Jahr 600 Haushalte mit dem Segen bedacht. Dort, wo wir im letzten Jahr waren, da verteilen wir dieses Mal automatisch die Briefumschläge an die Adressen", erzählt Nicole Kipper von der katholischen Gemeinde St. Michael und Paulus in Langenberg. Mit einem Gottesdienst wurde die Aktion bereits am Sonntag, 4. Januar, eröffnet. Wer im letzten Jahr in Langenberg keinen Besuch von den Sternsingern hatte und sich jetzt Segen wünscht, kann sich bei Nicole Kipper noch anmelden unter der Telefonnummer 0170 3131 110. Die Briefumschläge enthalten den Segensaufkleber für die Haustür, einen lieben Gruß, ein Gebet und Informationen zum Spenden. Hier gibt es, im Unterschied zur Sternsinger-Aktion in Neviges, keinen bestimmten Tag, an dem verteilt wird. Nicole Kipper: "Es liegen auch noch einige Umschläge an der Krippe in der Kirche." Wenn Sie wissen möchten, was in Velbert los ist, abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.

Gute Resonanz in Neviges

Tina Möllney, die sich in Neviges um die Sternsinger kümmert, ist mit dem bisherigen Verlauf der Aktion hochzufrieden. Am Samstag, 9. Januar, werden nach dem Aussendegottesdienst im Dom, der um 9 Uhr beginnt und etwa 20 Minuten dauert, 100 Kinder in Begleitung von 50 Erwachsenen losziehen und die Segenstütchen in die Briefkästen stecken. "Die Resonanz war super, damit hätte ich unter diesen schwierigen Bedingungen gar nicht gerechnet", freut sich Tina Möllney. Auch die Eltern seien sehr engagiert gewesen. Sie freue sich außerdem, dass die Abbés der katholischen Kirchengemeinde die Aktion unterstützten. "Ich habe noch vor Tagen mit Abbé Ignace gesprochen, es gibt grünes Licht für den Aussendegottesdienst am Samstag im Dom."

Liebevoll dekorierte Butterbrot-Tüten

Wer eine Segenstüte haben möchte, kann sich noch unter der Telefonnummer 02053/50 32 658 anmelden. Die Segenstütchen sind liebevoll von Kindern dekorierte Butterbrot-Tüten mit folgendem Inhalt: einer Postkarte, einem Informationsflyer bezüglich der Spenden und natürlich dem Segens-Aufkleber für die Haustür. Die Spenden der ökumenischen Aktion werden wie immer gesplittet und gehen an drei Initiativen: An das Kindermissionswerk, an das Friedensdorf Oberhausen und an die "Arche Lebensgemeinschaft in Kalkutta", die Menschen mit Beeinträchtigungen ein selbstständiges Leben ermöglicht. Wer das Geld nicht überweisen möchte, kann es auch ab dem 10. Januar im Gemeindebüro neben dem Kloster abgeben, bis dahin ist das Büro geschlossen.

Süßes muss verpackt sein

Zwar gibt es seitens der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in diesem Jahr keinen Aussende-Gottesdienst im Siepen, doch wird die Gemeinde beim Verteilen der Segenstüten helfen. Es ist also nach wie vor, wie es immer Tradition war, eine ökumenische Aktion. Übrigens: Auch, wer sich nicht anmeldet, so Tina Möllney, bekomme eine Segenstüte in den Briefkasten gesteckt - falls welche übrig sein sollten. "Es ist nur so, dass wir diejenigen bevorzugen, die vorgemerkt sind." Bisher habe es auch schon Anfragen gegeben, wie man sich denn bei den Sternsingern mit einer kleinen Süßigkeit bedanken könnte. "Einige wollten etwas draußen an die Tür hängen, waren sich aber wegen Corona unsicher, ob das erlaubt ist. Aber wenn die Sachen verpackt sind, ist das überhaupt kein Problem."