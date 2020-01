Arbeitslosigkeit bleibt im Kreis Mettmann im Dezember stabil

Bundesweit hat die Arbeitslosigkeit zum Ende des alten Jahres leicht zugenommen. Als Ursache für diesen Zuwachs wird die schwache Konjunktur angeführt. Im Kreis Mettmann verlief die Entwicklung hingegen anders: Die Arbeitslosigkeit veränderte sich im Dezember sogar gegenüber dem Vormonat minimal positiv.

Größter Rückgang in Langenfeld

Laut Bericht der Agentur für Arbeit Mettmann waren insgesamt 14.467 Menschen als arbeitslos registriert; das sind fünf weniger als noch im November. „Wie erwartet, bleibt die Arbeitslosigkeit im Dezember stabil“, kommentiert Agentur-Chef Karl Tymister die aktuelle Situation im Neanderland. In den zehn zugehörigen Städten seien lediglich jeweils kleine Zu- und Abnahmen zu verzeichnen. Am günstigsten entwickelte sich die Arbeitslosigkeit zuletzt in Langenfeld; dort sank der Bestand gegenüber dem Vorjahresmonat um vier Prozent. Hingegen verzeichnet Mettmann eine Zunahme in Höhe von sieben Prozent. „Erst im Januar erwarten wir die saisontypisch steigende Arbeitslosigkeit. Der Arbeitsmarkt geht also stabil in das neue Jahrzehnt“, so der Vorsitzende der Geschäftsführung weiter. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Unterbeschäftigung liegt fast bei 20.000

Karl Tymister geht davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt im Neanderland auch in diesem Jahr als robust erweist. Foto: Agentur für Arbeit / Arbeit für Arbeit

14.467 arbeitslos gemeldete Frauen und Männer sind andererseits allerdings 409 Personen bzw. 2,9 Prozent mehr, wenn man den Vergleich zum Dezember 2019 zieht. Die Arbeitslosenquote bleibt jetzt wie im November auf 5,5 Prozent; vor zwölf Monaten lag sie bei 5,4 Prozent. Deutlich höher als die Arbeitslosigkeit liegt die so genannte Unterbeschäftigung mit derzeit 19.907 (Dezember 2018: 19.333) Betroffenen insgesamt. Zur Erklärung: Bei der Unterbeschäftigung werden über die offiziell registrierten Arbeitslosen hinaus auch diejenigen mitgezählt, die per Definition nicht als arbeitslos gelten, weil sie zum Beispiel an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen.

Quote liegt in Niederberg bei 5,7 Prozent

Im Bereich der Agentur-Geschäftsstelle Velbert, zu der außer der Schlossstadt auch die beiden Nachbargemeinden Heiligenhaus und Wülfrath gehören, sind laut Agentur-Angaben aktuell 3999 Menschen arbeitslos, das sind acht mehr als im November und 235 mehr als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote verharrt hier im Niederbergischen bei 5,7 Prozent; im Vorjahr lag die Quote noch bei 5,4 Prozent. In der Stadt Velbert gab es im Dezember 2637 (November: 2678) Arbeitslose. Im Dezember 2018 waren es 2519.

Berufsausbildung schützt vor Arbeitslosigkeit

„Der Nachbesetzungsbedarf steigt ganz gewaltig“, sagt Karl Tymister. Das sei mit ein Grund dafür, dass er beim Ausblick auf 2020 nicht damit rechne, dass sich die Konjunkturentwicklung im neuen Jahr wirklich spürbar auf den Arbeitsmarkt auswirken werde. „Die starke Nachfrage nach Fachkräften wird einen stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindern.“

Qualifizierung wird ein Schwerpunkt

Allerdings: Die Jobsuche werde sich insbesondere für Menschen ohne Berufsabschluss schwieriger gestalten. „Obwohl Arbeitskräfte händeringend gesucht werden, sind noch viele Menschen wegen fehlender Qualifikation arbeitslos.“ Kreisweit sei jeder zweite Arbeitslose ohne abgeschlossene Berufsausbildung: „Eine Berufsausbildung ist der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit. Dies gilt mehr denn je zuvor.“ Ergo werde man sich auch schwerpunktmäßig um die berufliche Ausbildung junger Menschen und die Qualifizierung von Arbeitslosen und Beschäftigten ohne Berufsabschluss kümmern.

Integration von Flüchtlingen macht Fortschritte

Nach Angaben der Agentur für Arbeit Mettmann und des Jobcenters „ME-aktiv“ verläuft die Integration der Flüchtlinge in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt weiterhin positiv. So waren mit Stand Ende November 2019 kreisweit insgesamt 2717 Menschen aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern bei der Agentur oder dem Jobcenter gemeldet. Von ihnen betreute die Agentur 547 und das Jobcenter 2170 Menschen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Flüchtlingen ist in 2019, so die vorläufige Bilanz, um 470 auf 1513 gestiegen. „Nur wenn die geflüchteten Menschen über gute deutsche Sprachkenntnisse verfügen, kann uns die Integration gelingen“, erklärt Franz Heuel (Jobcenter). „Hier leistet unser Integration Point in der Zusammenarbeit mit den Sprachkursanbietern im Kreis Mettmann erfolgreiche Arbeit.“ Das Gros der Flüchtlinge ist mit fast 80 Prozent zwischen 25 und 55 Jahre alt; hinsichtlich des Anforderungsprofils dominieren mit 58 Prozent klar die Helfer-Tätigkeiten.