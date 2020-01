Arbeitslosigkeit im Kreis Mettmann steigt um 7,3 Prozent

Im Neanderland sind jetzt insgesamt 15.525 Männer und Frauen arbeitslos, das sind 1058 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote ist deshalb um einen halben Punkt auf sechs Prozent gestiegen. Die Arbeitskräftenachfrage im Kreis Mettmann schwächt sich weiter ab. Das ist nach Auskunft der Agentur für Arbeit Mettmann die jüngste Entwicklung auf dem hiesigen Arbeitsmarkt. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Gekündigte und befristete Arbeitsverhältnisse

Fachkräfte werden nach Auskunft von Agentur-Chef Karl Tymister nach wie vor dringend gesucht. Foto: Agentur für Arbeit

„Der aktuelle Anstieg der Arbeitslosigkeit kommt nicht überraschend. Denn der Januar ist erfahrungsgemäß der Monat, in dem die Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf am stärksten steigt. Das liegt überwiegend an saisonalen Faktoren, da viele gekündigte oder befristete Arbeitsverhältnisse zum 31. Dezember enden und die betroffenen Menschen sich bei uns arbeitslos melden. Allerdings fiel der Anstieg höher aus als in den vergangenen Jahren. Hier machen sich auch die konjunkturelle Situation und der strukturelle Wandel am Arbeitsmarkt bemerkbar“, berichtet Karl Tymister.

Geld in Aus- und Weiterbildung stecken

„Die Arbeitskräftenachfrage für an- und ungelernte Personen schwächt sich spürbar ab. Gleichzeitig werden Fachkräfte auch weiterhin dringend gesucht, so dass sie in der Regel nur kurze Zeit arbeitslos sind“, so der Chef der Arbeitsagentur weiter. „Die Zukunft vieler Unternehmen hängt an der Frage, ob sie ausreichend Fachkräfte finden. Darum ist jetzt – zum Jahresanfang – für Betriebe der richtige Zeitpunkt, in die betriebliche Ausbildung oder in die Weiterbildung ihres Personals zu investieren.“

Überproportional zugenommen hat der Agentur zufolge die Ausländerarbeitslosigkeit: Insgesamt seien 5145 Menschen mit ausländischem Pass arbeitslos – das seien 480 oder 10,3 Prozent mehr als im Dezember. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 749 Arbeitslose (plus 17 Prozent) mit ausländischem Pass mehr.

Velberts Quote klettert auf 6,5 Prozent

Im Niederbergischen, also in den drei Städten Heiligenhaus, Velbert und Wülfrath, sind aktuell 4333 Menschen arbeitslos, das ist gegenüber dem Dezember eine Zunahme um 334. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,2 Prozent. Vor Jahresfrist betrug der Wert noch 5,8 Prozent. Vor Ort sind jetzt 2892 Menschen ohne Job, 255 mehr als im Vormonat und 219 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für die Stadt Velbert stieg von 5,9 Prozent im Dezember auf nunmehr 6,5 Prozent.