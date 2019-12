Auch Oma feiert im Kindercafé „Bimbolandia“ in Neviges

Lea-Sophie hat keine Lust, ihre Waffel aufzuessen. Jetzt lieber ein bisschen Bilderbuch angucken, auch der Kaufladen ist nicht schlecht. Also springt die die Zweijährige auf und saust los, während Papa in Ruhe seinen Kaffee weitertrinkt. Ohne Angst zu haben, dass seine Tochter hier irgendetwas kaputt machen könnte oder sich andere Gäste gestört fühlen könnten. Im Kindercafé „Bimbolandia“, schräg gegenüber des Klosters, sind kleine Gäste König und große fühlen sich hier sauwohl – und das seit nunmehr einem Jahr. Am Sonntagnachmittag möchte Inhaberin Adriana Fricano mit allen Gästen feiern. Fröhlich und besinnlich und mit vielen Kindern: Um 17.30 Uhr öffnet sich im „Bimbolandia“ auch das Türchen beim lebendigen Adventskalender: Dietgard Reith von der evangelischen Kirchengemeinde hat ein kleines, feines Kinderprogramm im Gepäck.

Gäste kommen auch aus Nachbarstädten

Ist überglücklich über den Erfolg ihres Kindercafés: Adriana Fricano hat sich vor einem Jahr einen Traum erfüllt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Als Inhaberin Adriana Fricano im Dezember 2018 den Sprung in die Selbstständigkeit wagte, war sie zwar zuversichtlich, doch mit einer solchen Erfolgsgeschichte hatte sie selbst nicht gerechnet. „Es lief von Anfang an super, alle sagen: So etwas hat hier gefehlt.“ Inzwischen kommen auch junge Eltern aus Wuppertal und Essen, ganze Cliquen haben ihren festen Termin: „Donnerstags die Gruppe, die sitzt immer auf der Couch. Es kommen immer neue Gesichter dazu, die dann Stammgäste sind. Toll findet Adriana Fricano, dass in ihrem „Bimbolandia“ so gern gefeiert wird: „Kommunion, Taufe, dass wir so gut ankomme, damit hätte ich nicht gerechnet. Letztens hat sogar eine Oma mit ihren zehn Enkeln bei uns ihren 70. Geburtstag gefeiert.“

Heiß begehrtes Puppenhaus

In dem ehemaligen Dom-Café ist alles kindgerecht. Für die Kleinen gibt es bunte Plastikbecher, die nicht gleich in Scherben zerspringen, wenn sie mal auf dem Boden landen. Langeweile hat keine Chance, auf die kleinen Gäste warten Spiele, Kinderbücher, ein Puppenhaus und vieles mehr. Nur eines gibt es nicht: Genervte Blicke vom Nachbartisch, wenn mal ein Kind weint oder vor Freude jauchzt. Innerhalb eines Jahres hat sich das „Bimbolandia“ nicht nur zu einem beliebten Treffpunkt gemausert, hier gibt’s an bestimmten Tagen auch jede Menge Information und bei Bedarf auch Hilfe für junge Eltern.

Mehr als ein beliebter Treffpunkt

Jeden Dienstag von 9.30 bis 11 Uhr leitet die Volkshochschule hier eine Spielgruppe für bis zu Dreijährige, bei der zurzeit zehn Mütter mitmachen. Jeden ersten und dritten Mittwoch, ebenfalls von 9.30 bis 11 Uhr, hat Hebamme Martina Kramer im Rahmen des „Café Kinderwagen“ ein offenes Ohr und auch jede Menge Tipps auf Lager. Das „Café Kinderwagen ist ein Angebot der Stadt Velbert in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum NeMi. Neu im Programm ab Donnerstag, 16. Januar: „Babymassage“, angeboten an fünf Donnerstagen, jeweils von 9 bis 10 Uhr. Katrin Kellersohn vom Familienzentrum Tönisheide zeigt, wie gut Babys ab sechs Wochen Massage tut. In unregelmäßigen Abständen schnippelt Samstags zudem ein Kinderfriseur im „Bimbolandia“. Der ist so beliebt, dass Adriana Fricano jedes Mal mit Mühe für ihre eigenen Töchter Naemi (7) und Amelia (2) einen Termin ergattert.