Aufwendiger Containerbrand an der Nordstraße

Ein nicht ordnungsgemäß befüllter Container ist am Freitagmittag in Brand geraten und hat die Berufsfeuerwehr zwei Stunden lang beschäftigt.

Erheblich aufwendiger als erwartet erwies sich am Freitagmittag, 7. August, ein Container. Der rund 7,5 Kubikmeter fassende Behälter, der wegen Bauarbeiten auf dem Parkplatz neben einem Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Nordstraße / Hohenzollernstraße abgestellt worden war, war fast vollständig mit Renovierungsabfällen und Bauschutt gefüllt. Der Inhalt brannte bei Eintreffen der hauptamtlichen Wache in voller Ausdehnung und mit erheblicher Rauchentwicklung. Ein Trupp unter Atemschutz konnte die offenen Flammen zwar schnell unter Kontrolle bringen, da das Feuer im Innern des Containers aber noch nicht gelöscht war, wurde erst ein Teil des Brandgutes aus dem Behälter entfernt, dieser anschließend mit Löschschaum gefüllt. Immer wieder aufsteigender Rauch machte allerdings deutlich, dass es unter dem Schaumteppich weiterhin brannte. Daraufhin wurde der zuständige Containerdienst informiert, der nach kurzer Zeit mit einem entsprechenden Fahrzeug an der Nordstraße eintraf und den Container komplett auf dem Parkplatz entleerte, dabei entdeckten die Feuerwehrleute mehrere weitere Glutnester. Erst nach fast zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.