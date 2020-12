August 2020: Velberter Kinder erobern ihre neue Grundschule

Velbert An der Kastanienallee öffnet die neue Schule erstmals ihre Türen. Auch bei Gassmann zeiht neues Leben ein und eine Ministerin kommt

Der Lokal-O-mat geht an den Start. Anhand ausgewählter Fragen können die Velberter ermitteln, welche Partei bei den Kommunalwahlen am 13. September ihren Zielen am nächsten kommt.

Neue Decke in der VG

Die Wohnungsbaugenossenschaft Spar und Bau saniert für 10 Millionen Euro ihre Häuser "An der Mähre". NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach kommt vorbei und lässt sich das Projekt erklären. Neuen Glanz erhält auch die Vereinigte Gesellschaft in Langenberg, besonders ihre Decke wurde aufwändig renoviert. Ganz neu ist auch die Grundschule Kastanienallee, die für 18 Millionen Euro gebaut wurden. Sie wird von ihren 539 Schülern zu Beginn des neuen Schuljahres in Besitz genommen.

Erneuerung in Neviges

In das alte Nevigeser Kaufhaus Gassmann zieht ebenfalls neues Leben ein: der Bildungsträger WBS und ein Co-Working Space. Für die Nevigeser Innenstadt wird ein Erneuerungsprogramm angestoßen, Bürger können sich beteiligen. Und auch Langenberg kämpft gegen Leerstände in den historischen Gassen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.