Bagger trift Leitung: Stromausfall in Velbert-Mitte

Velbert. Am Mittwoch erwischte es nun Velbert-Mitte. In einigen Wohngebieten fiel der Strom für rund zwei Stunden aus.

Am Mittwoch hat es Velbert-Mitte erwischt: Von 10.46 bis 12.42 fiel in Teilen des Stadtgebietes – am Berg, in Teilen der Birth und im Bereich Heidestraße – der Strom aus.

Nach Auskunft von Stadtwerkesprecherin Gesa Weppelmann hat ein Bagger einer Fremdfirma an der Mettmanner Straße ein Stromkabel beschädigt, dadurch seien wiederum zwei weitere Störungen ausgelöst worden. In den letzten Tagen war es mehrfach zu Stromausfällen im Stadtgebiet gekommen.