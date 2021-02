Best Western Velbert: Schulunterricht statt Managertagungen

Schulunterricht statt Managertagungen - das Parkhotel Best Western bietet Schulen Unterstützung an.

Velbert Das Velberter Best Western Plus Parkhotel bietet Schulen künftig an, seine großen Tagungsräume für Unterrichtszwecke zu nutzen.

Not macht bekanntlich erfinderisch - das zeigt sich in Zeiten von Corona einmal mehr ganz deutlich in der deutschlandweiten Aktion "Wir machen Schule!", an der auch das Best Western Plus Parkhotel Velbert beteiligt ist. Das Hotel bietet den Velberter Schulen an, während der Corona-Pandemie die derzeit nicht genutzten Tagungsräume als Unterrichtsräume zu nutzen. Die Auslastung des Hotels mit Gästen (Geschäftsleuten) liegt eigenen Angaben zufolge aktuell zwischen fünf und 15 Prozent.

Raumnutzung zum Selbstkostenpreis

Man wolle so einen Beitrag zur Entlastung der angespannten Schulsituation leisten, die großen Tagungsräume ermöglichten den Schülern ein sicheres und störungsfreies Lernen, erklärt Peter Gebhardt, geschäftsführender Direktor des Parkhotels in Velbert. Zudem: "Die Räume können von Schulen zum Selbstkostenpreis genutzt werden und sind optimal vorbereitet. Mit einer Fläche von insgesamt 730 Quadratmetern und einer großzügigen, corona-gerechten Bestuhlung bieten sie ausreichend Platz, so dass Abstandsregeln während des Unterrichts optimal eingehalten werden können". Zudem fänden Schulklassen eine moderne technische Ausstattung sowie stabiles W-LAN für störungsfreies, digitales Arbeiten.

Deutschlandweite Aktion

Die deutschlandweite Aktion "Wir machen Schule" geht auf die Initiative der der BWH Hotel Group Central Europe zurück. Interessierte Schulen können sich an das Best Western Plus Parkhotel, Guenther-Weisenborn-Straße 7, unter Tel. 02051/4920 oder per E-Mail info@parkhotel.nrw wenden. Der derzeitige Lockdown beinhaltet die Einstellung des Präsenzunterrichts in NRW vorerst bis zum 14. Februar. Am Mittwoch, 10. Februar, soll unter anderem entschieden werden, wie es mit dem Schulunterricht in den kommenden Wochen weitergeht.

