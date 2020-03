Corona: App in Velbert listet nun auch Restaurants auf

Velbert. Neben Restaurants ist auch eine Liste mit Lieferdiensten von Lebensmitteln auf der App zu finden. Lokale können sich registrieren lassen.

Zahlreiche Velberter Restaurants bieten trotz derzeitiger Schließung als Schutz gegen die Ausbreitung des Corona-Virus einen Lieferdienst oder einen Abholservice an. Um Velberter Bürgerinnen und Bürger über diesen Service zu informieren, bietet der Kooperationspartner der Stadt Velbert, die Gut-versorgt-in-GmbH, eine neue Rubrik in der App „Gut versorgt in… Velbert“ an.

Die seit Mitte März abrufbare App richtet sich an Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung und an alle Interessierten. Bereits jetzt sind neben den bekannten Tipps für den Alltag sowie Adressen von Apotheken, Ärzten und Notrufnummern, Informationen zum Coronavirus übersichtlich und kompakt abrufbar. Auch wurde hier bereits vor neuen Betrugsmaschen gewarnt.

Restaurant könne sich registrieren lassen

Nun kommt ein weiterer Service hinzu. Ab sofort können sich alle Restaurants in Velbert, die einen Lieferdienst anbieten, in der App „Gut versorgt in…“ erfassen lassen. Auch eine Liste mit Lieferdiensten für Lebensmittel soll zusammengestellt werden. Interessierte, die in die App aufgenommen werden möchten, wenden sich per E-Mail an: kontakt@gut-versorgt-in.de. Weitere Informationen gibt es auch unter der Telefonnummer 05221-994450 direkt von der Firma „Gut versorgt in…“.