Corona: Dritter Todesfall in Velbert zu beklagen

Kreis Mettmann. Im Kreis Mettmann gibt es den 6. Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Ein 77-jähriger Velberter starb.

Am Dienstag hat der Kreis Mettmann den sechsten Todesfall zu beklagen. Ein 77-jähriger Velberter mit Vorerkrankungen ist an den Folgen der Corona-Infektion verstorben.

Erkrankte gibt es in Erkrath 30, in Haan 22, in Heiligenhaus 6, in Hilden 20, in Langenfeld 51, in Mettmann 40, in Monheim 26, in Ratingen 52, in Velbert 64 und in Wülfrath 16. Die positive Nachricht: Inzwischen konnten 86 Personen als geheilt aus der Überwachung entlassen werden. ach wie vor gilt, dass davon ausgegangen werden muss, dass es sowohl bei Erkrankungen als auch bei Verdachtsfälle eine hohe Dunkelziffer gibt.