Corona: Im Kreis wurden 230 neu Infizierte registriert

Mettmann/Velbert Im Kreis Mettmann wurden mehr als 200 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Allein in Velbert war es 70. Es gibt weitere Tote zu beklagen

230 Menschen im Kreis Mettmann sind innerhalb von 24 Stunden Personen neu positiv auf das Coronavirus getestet worden. Velbert liegt hierbei kreisweit an der Spitze mit 70 Personen. Auch bei der Zahl der Infizierten gab es ein deutliches Plus im Kreis von 115 auf 1164.

Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) ist im Kreis Mettmann wieder deutlich angestiegen und beträgt nun 169,7. Am Vortag lag sie noch bei 133,9.

Weitere Todesopfer

Vier weitere Menschen sind verstorben: eine 85-jährige Frau und ein 90-jähriger Mann aus Hilden sowie eine 82-jährige Frau und ein 90-jähriger Mann aus Monheim. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 340.

Mehr als 10.000 Personen genesen

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann Infizierte in Erkrath 89, in Haan 66, in Heiligenhaus 70, in Hilden 146, in Langenfeld 84, in Mettmann 142, in Monheim 91, in Ratingen 161, in Velbert 269 und in Wülfrath 46. 10.121 Personen gelten inzwischen als genesen.