In einer medizinischen Einrichtung sind 14 Menschen infiziert worden.

Corona Corona in medizinischer Einrichtung: 14 Infizierte

Mettmann. Nur ein Patient zeige momentan Symptome, so der Kreis. Wie das Virus in die Einrichtung kam, wird derzeit noch ermittelt.

Während in den übrigen Städten im Kreis die Zahl der Corona-Patienten im niedrigen einstelligen Bereich liegt, bildet einzig Velbert mit aktuell 17 Infizierten eine Ausnahme. Grund sei eine Häufung von Fällen, die im Zusammenhang mit einer medizinischen Versorgungseinrichtung in Velbert steht, teilte der Kreis am Freitagabend mit.

Nachdem ein Patient dieser Einrichtung anlässlich einer anstehenden Krankenhauseinweisung routinemäßig auf Corona getestet wurde und dieser Test positiv ausfiel, wurden auch seine Kontaktpersonen (Personal und Patienten) in der Einrichtung getestet. Die Tests haben ergeben, dass insgesamt 14 Personen (11 Patienten und drei Angehörige des Personals) mit dem Virus infiziert sind. Symptome zeigt zurzeit nur ein Patient. Auf welche Weise es trotz aller Hygienebestimmungen zur Ansteckung unter den Betroffenen gekommen sein kann, wird derzeit ermittelt. Nicht auszuschließen ist, dass in den nächsten Tagen nach Tests weiterer Kontaktpersonen weitere Infektionen zu vermelden sein werden. Die Bevölkerung in Velbert insgesamt verhalte sich nicht weniger verantwortungsvoll im Umgang mit Abstands- und Hygieneregeln als die Menschen im Kreisgebiet.