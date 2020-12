Corona in Velbert: Drei weitere Todesopfer in der Stadt

Mettmann Die Infektionszahlen im Kreis Mettmann sind noch immer hoch. Die Inzidenz liegt bei 173,4. Zwölf weitere Menschen sind verstorben

In den vergangenen 24 Stunden sind acht Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben, vom Wochenende wurden dem Kreis noch vier Todesopfer nachgemeldet. Es waren insgesamt vier Frauen aus Hilden (79, 88, 90 bzw. 92 Jahre alt), zwei Männer aus Hilden (76 bzw. 92 Jahre alt), ein 73-jähriger Monheimer, eine 78-jährige Frau und ein 66-jähriger Mann aus Ratingen sowie aus Velbert zwei Frauen (81 bzw. 82 Jahre alt) und ein 86-jähriger Mann. 168 Menschen im Kreis werden in Krankenhäusern behandelt, darunter sind auch 36 Velberter.

Aktuelle Inzidenz beträgt 173,4

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1168 Infizierte (Vortag: 1270), davon in Erkrath 74 (71) in Haan 72 (103), in Heiligenhaus 89 (78), in Hilden 151 (168), in Langenfeld 80 (99), in Mettmann 149 (145), in Monheim 63 (84), in Ratingen 184 (157), in Velbert 221 (274)und in Wülfrath 85 (91).

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 173,4 (169,5). Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.