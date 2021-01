Corona in Velbert: Jetzt 300 Todesopfer im Kreis Mettmann

Nach dem Wochenende meldet das Kreisgesundheitsamt eine weiteres Todesoper, eine Velberterin. Die Zahl der Infizierten ist gestiegen

Die Zahl der Corona-Todesopfer im Kreis ist am Montag auf 300 gestiegen. Am Wochenende verstarb eine 82-jährige Frau aus Velbert, wie das Kreisgesundheitsamt meldet. Die Zahl der Infizierten im Kreis ist auf kreisweit 1182 Infizierte gestiegen (Vortag: 136), Auch die Zahl in Velbert stieg von 220 auf 245 an. Die Zahlen in den übrigen Kreisstädten: Erkrath 68, Haan 82, Heiligenhaus 72, Hilden 168, Langenfeld 100, Mettmann 128, Monheim 96, Ratingen 156 und Wülfrath 67.

++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 139,4 (Vortag:128,3). Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.