Corona: Erste Impfungen in Velbert erst im neuen Jahr

Mettmann Eine traurige Zahl: Innerhalb eines Tages sind 12 infizierte Menschen im Kreis verstorben. Auch die Inzidenz steigt.

Die ersten Velberter Senioren werden erst im Januar in ihren Einrichtungen geimpft. Dies erklärte die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein auf WAZ-Anfrage. Die Impfaktion im Kreis Mettmann soll demnach an Silvester fortgeführt werden mit drei weiteren Seniorenheimen im Kreis.

In den vergangenen 24 Stunden sind zwölf weitere Menschen im Kreis, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, gestorben, darunter waren auch zwei Velberter. Verstorben sind ein 77-jähriger Mann und eine 81-jährige Frau aus Heiligenhaus, ein 87-jähriger Mann aus Langenfeld, sowie eine 63-jährige Frau, eine 97-jährige Frau und eine 90-jährige Frau aus Monheim, sowie zwei 88-jährige Männer aus Velbert, sowie eine 94-jährige Frau, eine 85-jährige Frau und zwei 92-jährige Frauen aus Wülfrath. Damit zählt der Kreis mittlerweile 260 Tote, in Velbert sind es 59.

Noch 233 Infizierte in Velbert

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1064 (Vortag: 1119) Infizierte, davon in Erkrath 77, in Haan 71, in Heiligenhaus 76, in Hilden 172, in Langenfeld 87, in Mettmann 115, in Monheim 57, in Ratingen 124, in Velbert 216 (233) und in Wülfrath 69. 9217 Personen gelten inzwischen als genesen.

Inzidenz wieder gestiegen

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 147,3 (Vortag:137). Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.