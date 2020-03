Die Corona-Pandemie hat drastische Auswirkungen für alle Heilberufe, so auch für Logopäden. Stephanie Busse, seit mehr als 20 Jahren mit eigener Praxis in Neviges, sind zu Beginn der vergangenen Woche rund 90 Prozent der Patienten weggefallen und damit fast die gesamten Einnahmen für ihre Praxis, die immerhin insgesamt zehn Mitarbeiter beschäftigt. Doch Stephanie Busse hatte eine Idee: Sie setzt nun vermehrt auf Tele-Therapie.

„Das war ein Schock. Anfang letzter Woche stand das Telefon nicht still und ein Patient nach dem anderen sagte ab“, berichtet die Logopädin. Die meisten hatten Angst, sich in der Praxis zu infizieren. Schon in der Woche davor hatten Patienten rund 60 Prozent der Termine storniert. Gewisse Einbrüche zu Jahresbeginn sei man in ihrer Praxis wegen Grippe- und Erkältungswelle ja gewohnt, aber jetzt drohte an die Existenz der Praxis zu gehen. Da kam ihr der Einfall mit der Teletherapie, die auch vom Bundesverband der Logopäden erlaubt, wurde.

Die Hälfe der Patienten ist dabei

„Etwa 50 Prozent der Patienten konnten wir so wieder gewinnen“, freut sich Stephanie Busse. Dabei sei der Datenschutz auf jeden Fall gewährleistet Die Patienten bekommen von der Praxis einen Link geschickt, den sie dann anklicken müssen, dann öffnet sich ein virtuelles Wartezimmer, das dann schließlich auch der Therapeut betritt und dann über den Bildschirm mit dem Patienten die notwendigen Übungen macht.

Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Stephanie Busse als Logopädin. Die Corona-Krise ist auch für sie eine besondere Herausforderung. Foto: Stephanie Busse

Die Kleinen sind begeistert

Besonders die kleinen Patienten sind angetan von der neuen Teletherapie. „Die Kinder finden das super“, sagt Stephanie Busse. „Aber ein Mädchen hat auch geweint, weil es nun vorerst nicht mehr kommen darf“. Neben dem wirtschaftlichen Aspekt liegt Busse auch das Wohl ihrer Mitarbeiterinnen am Herzen. Die sind durch die Telearbeit auch vor Ansteckung mit dem Corona-Virus geschützt.

Per Brief und Telefon

Nicht alle ihre Patienten haben allerdings einen Computer oder ein Smartphone zuhause. „Bei älteren Leuten werfen wir die Arbeitsblätter in ihre Briefkästen, dann können die zuhause üben. Übers Telefon können wir dann mitüben und kontrollieren“, erklärt die Logopädin.

Die Grenzen der Teletherapie

Aber natürlich sind der Teletherapie auch Grenzen gesetzt. „Patienten mit Schluckbeschwerden können wir nicht am Telefon behandeln und auch bei Babys mit Saug- und Trinkschwäche geht das nicht“, sagt Stephanie Busse. Hier muss es dann doch bei persönlichen Kontakten bleiben.