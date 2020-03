Velbert. Im Kreis Mettmann gibt es insgesamt zwölf erkrankte Menschen, die meisten von ihnen in Erkrath. Krisenstab gibt Empfehlungen zu Veranstaltungen.

Die HRV-Sparkassenfiliale in Velbert-Langenberg bleibt wegen eines indirekten Corona-Verdachtsfalls bei einem Mitarbeiter voraussichtlich bis Ende der Woche geschlossen. „Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht, doch sie dient dem Schutz der Kunden, der Fürsorge für unsere Mitarbeiter und dem Kampf gegen die Virenausbreitung“, schreibt die Sparkasse HRV auf Facebook. Die Selbstbedienungsgeräte zur Bargeldversorgung und der Kontoservice stünden weiter zur Verfügung. Auf ihrer Facebookseite will die Sparkasse ihre Kunden weiter aktuell informieren.

Im Kreis Mettmann gab es am Mittwochnachmittag vier neue Erkrankte zu vermelden. Zu den acht Erkrankten in Erkrath kommt ein weiterer hinzu. Zudem gibt es zwei Erkrankte in Langenfeld und einen in Mettmann. Somit beläuft sich die Gesamtzahl der Erkrankten derzeit auf zwölf.

Immer neue Verdachtsfälle

Die Zahl der Verdachtsfälle sei im ständigem Fluss, so der Kreis Es gibt immer wieder negativ getestete Personen, dafür kommen neue Verdachtsfälle hinzu. Derzeit gibt es elf begründete Verdachtsfälle (drei in Erkrath, drei in Haan, zwei in Ratingen, einen in Hilden, einen in Mettmann, und einen in Wülfrath). Die Betroffenen wurden zuhause abgesondert. Weitere Maßnahmen sind zunächst nicht erforderlich. Bei den Verdachtsfällen stehen die Testergebnisse noch aus.

Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums

Der Krisenstab des Kreises hat jetzt Kriterien zur Durchführung oder Absage geplanter Veranstaltungen herausgegeben. Für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern/Teilnehmern hat das Landesgesundheitsministerium am Dienstag per Erlass geregelt, dass derartige Veranstaltungen abgesagt werden müssen und z. B. bei sportlichen Großveranstaltungen eine Durchführung nur ohne Zuschauerbeteiligung in Betracht kommt.

Bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 erwarteten Besuchern/Teilnehmern ist wie bisher eine individuelle Einschätzung erforderlich, ob und welche Infektionsschutzmaßnahmen zu ergreifen sind. Vor dem Hintergrund dieses Erlasses und in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt hat der Krisenstab des Kreises den kreisangehörigen Städten eine Reihe von Hinweisen und Empfehlungen an die Hand gegeben: Die Entscheidung, ob eine Veranstaltung ohne Weiteres oder unter Auflagen durchgeführt werden kann, verschoben oder abgesagt werden soll, sollte unter Heranziehung der Kriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI) vor Ort in Absprache mit dem Veranstalter getroffen werden.

Velbert Das Servicetelefon Ein Service-Telefon des Kreises 02104 993535 nimmt zum einen allgemeine Fragen aus der Bevölkerung entgegen und dient zum anderen als Clearingstelle für Bürgerinnen und Bürger, die glauben, eventuell infiziert zu sein. Mittels Abfrage der vom Robert-Koch-Institut definierten Kriterien ermitteln die Mitarbeiter des Service-Telefons, ob ein klärungsbedürftiger Verdachtsfall anzunehmen ist und die Person ggf. einer weiterführenden Diagnose zugeführt werden sollte.

Checkliste des Robert-Koch-Instituts

Entscheidend sind die Zusammensetzung der Teilnehmer, Art und Typ der Veranstaltung sowie Möglichkeiten der Kontrolle im Falle eines Krankheitsausbruchs. Bei der Risiko-Bewertung soll diese Checkliste des Robert-Koch-Institus helfen, so der Krisenstab des Kreises.

Kriterien aufgestellt

Demzufolge sind beispielsweise folgende Fragen und Kriterien zu beachten: Kommt eine größere Anzahl von Menschen zusammen, hohe Dichte? Nehmen Menschen aus Regionen mit gehäuftem Auftreten von Corona-Fällen teil? Nehmen Menschen aus anderen bekannten Risikogebieten teil? Nehmen Menschen mit akuten Atemwegsbeschwerden teil? Nehmen ältere Menschen bzw. Menschen mit Grunderkrankungen teil? Hohe Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkeiten? Enge Interaktion zwischen den Teilnehmenden (z. B. Tanzen)? Dauert die Veranstaltung länger? Werden die Teilnehmer nicht zentral registriert? Sind bereits Infektionen in der Region der Veranstaltung aufgetreten? Handelt sich um eine Indoor-Veranstaltung, mit begrenzten. schlecht belüfteten Räumen? Gibt es nur begrenzte Möglichkeiten/Angebote zur ausreichenden Händehygiene? Bereitschaft des Veranstalters zur Kooperation und Umsetzung von Maßnahmen?

Nach Empfehlung des Kreisgesundheitsamtes sollte eine Veranstaltung bereits dann nicht ohne Weiteres, sondern allenfalls nur unter Auflagen durchgeführt werden, wenn bereits einer dieser ein höheres Risiko begründenden Faktoren zutrifft.