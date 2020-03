Das Corona-Virus hat derzeit auch den Sport im Griff: So müssen Großveranstaltungen wie etwa das Bundesliga-Nachholspiel am heutigen Mittwoch zwischen Mönchengladbach und Köln sowie das Revierderby am Samstag zwischen Dortmund und Schalke ohne Zuschauer ausgetragen werden – doch für kleinere Events gibt es noch keine Regeln. Das wiederum verwundert einen Vater, dessen Tochter in der B-Jugend der HSG Velbert/Heiligenhaus Handball spielt.

Denn die Mannschaft des Mädchens trat vergangenes Wochenende zuhause gegen ein Team aus Erkelenz an – und das Städtchen liegt im Kreis Heinsberg, der viele Corona-Fälle zu verzeichnen hat. Der Vater hält die Ansetzung der Partie für „bedenklich“. Besonders irritiert zeigt er sich darüber, dass im Kreis Heinsberg vorübergehend sämtliche Sporthallen geschlossen wurden – Mannschaften aus dem Gebiet aber weiterhin auswärts zu Begegnungen antreten könnten. „Mit Hinblick auf das Gemeinwohl sollte man diese Spiele besser absagen“, meint der Vater, der anonym bleiben möchte (Name ist der Redaktion bekannt).

Angesichts der Corona-Gefahr hätte der Velberter Vater es liebe gesehen, wenn das Handballspiel abgesagt worden wäre. Hier ein Symbolfoto. Foto: Lars Heidrich / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Häufig nur milde Symptome

Als schwierig erachtet er zudem den Umstand, dass gerade Kinder und Jugendliche bei einer Corona-Ansteckung oft keine oder nur milde Symptome zeigten, also eine Erkrankung nicht immer erkannt werde – das Virus aber von ihnen weitergegeben werden könnte.

Unkompliziert absetzen

Allerdings hatte der Handballverband Niederrhein (HVN) auf die Corona-Fälle aus dem Kreis Heinsberg reagiert: Zwar werde der Spielbetrieb bei Teams aus dem gefährdeten Gebiet nicht pauschal eingestellt. „Sollte jedoch eine Mannschaft Bedenken haben, gegen eine andere Mannschaft anzutreten oder auch die Schiedsrichter Bedenken haben, werden die Spiele unkompliziert abgesetzt“, hieß es in einer Erklärung (siehe Infokasten).

Kontakt zur Mannschaft in Erkelenz aufgenommen

Dem fühlte sich auch die HSG Velbert/Heiligenhaus verpflichtet, wie Axel Spitzer, Handball-Abteilungsleiter und Geschäftsführer der Velberter Sportgemeinschaft, der die HSG angehört, erläutert: „Wir sind uns der besonderen Situation bewusst und haben auch im Vorfeld Kontakt zu der Mannschaft aus Erkelenz aufgenommen“, sagt er. Dabei sei auch abgefragt worden, ob es im Umfeld des Teams Krankheits-, Verdachts- oder gar Quarantäne-Fälle gegeben habe – was nicht bestätigt worden sei.

Zudem sei dieses Vorgehen den Eltern der Spielerinnen kommuniziert worden: „Wir haben dazu vor zwei Wochen eine Email verschickt“, so Spitzer weiter. Klar sei auch, dass nur so lange gespielt werde, wie der Handballverband Niederrhein es sage. „Aber bislang hat der Verband die Begegnungen nicht abgesagt.“

Vom Kreisgesundheitsamt keine Empfehlung

Ähnlich sieht die Sprecherin des Kreises Mettmann, Daniela Hitzemann, die Gemengelage: „Im Moment ist im Kreis Mettmann die Situation nicht so schlimm, dass Absagen von solchen Sportereignissen nötig wären.“ Es möge allerdings Einzelfälle geben, in denen dies ratsam sei. Dies sei aber dann den jeweiligen Vereinen überlassen. „Dazu gibt es vom Kreisgesundheitsamt auch keine gesonderte Empfehlung.“

Dabei liege die Entscheidungsgewalt in solchen Fällen beim Kreisgesundheitsamt. Dieses können verfügen, dass – im schlimmsten Fall – auch Sportveranstaltungen abgesagt würden. Dazu die Kreissprecherin weiter: „Wir werden immer dann eingreifen, wenn es für uns angebracht erscheint. Dann hat das Kreisgesundheitsamt die Befugnis, die örtlichen Ordnungsbehörden anzuweisen, Veranstaltungen abzusagen.“ Genau so sehe es etwa im Fall einer Corona-Erkrankung bei der häuslichen Überwachung aus: „Auch hier weist das Kreisgesundheitsamt die Ordnungsämter an, dass die Überwachung durchgeführt wird.“