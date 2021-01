Corona: Zahl der Infizierten in Velbert steigt wieder

Kreis Mettmann In der Schlossstadt wurden wieder mehr Menschen mit Infektionen registriert. Im Kreis gibt es neun weitere Todesopfer zu beklagen.

Die Zahl der Menschen mit Corona-Infektionen ist in Velbert wieder angestiegen, auf 230. Am Vortag waren es 209. Auch im Kreis ist die Zahl gestiegen, wenn auch deutlich weniger stark als in Velbert. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1032 Infizierte, am Vortag waren es 1026. Die Zahlen in den einzelnen Städten: Erkrath 68, Haan 65, Heiligenhaus 64, Hilden 145, Langenfeld 67, Mettmann 116, Monheim 72, Ratingen 165 und Wülfrath 40.

Neun weitere Menschen verstorben

Verstorben sind ein 90-jähriger Mann aus Erkrath, zwei Frauen (83 bzw. 86 Jahre) und ein 93-jähriger Mann aus Hilden, drei Männer (85, 94 bzw. 95 Jahre) aus Mettmann, eine 78-jährige Frau aus Ratingen und ein 77-jähriger Mann aus Wülfrath. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 331.

Die aktuelle Inzidenz



Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 133,9. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.