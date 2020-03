Coronaviren bei Frau in Erkrath nachgewiesen

Kreis Mettmann. Im Kreis gibt es drei noch unbestätigte Verdachtsfälle. Heiligenhauser Musikschüler hatten Kontakt zu einem Verdachtsfall in Haan.

Bei einer Frau aus Erkrath hat sich der Corona-Verdacht bestätigt. Die Erkratherin war über eine Veranstaltung in Düsseldorf in Kontakt zu einer im Kreis Heinsberg bereits positiv getesteten Person. Die Familie (Ehemann, zwei Kinder) bleibt nun für 14 Tage zu Hause abgesondert. Die Kinder sind seit Dienstag in häuslicher Absonderung und ihre eventuelle Ansteckung liegt erst so kurze Zeit zurück, dass angesichts der Inkubationszeit davon auszugehen ist, dass sie am Montag selbst noch nicht ansteckungsfähig waren. In Erkrath ist deshalb nach Auffassung des Kreisgesundheitsamtes eine Schließung der Schule bzw. Kita nicht angezeigt.

Heiligenhauser Schüler hatten Kontakt

Darüber hinaus gibt es zurzeit drei noch unbestätigte Verdachtsfälle, davon eine Frau in Haan (Familie mit zwei Kindern). Die Frau ist Musiklehrerin und hatte nach Angeben der Pressestelle des Kreises auch Schüler im Einzelunterricht aus Heiligenhaus. „Die Schüler sind informiert und sollen in häuslicher Absonderung bleiben“, so der Kreis. Die Stadt Haan hat auf Empfehlung des Kreisgesundheitsamtes am Mittwoch vorsorglich zunächst für einen Tag eine Grundschule und eine Kita geschlossen, weil es im Hinblick auf den vorausgegangenen Zeitablauf unter ungünstigsten Bedingungen schon zu weitergehenden Ansteckungen gekommen sein könnte.

Verdacht in Langenfeld nicht bestätigt

Zudem gibt es den bereits vermeldeten Fall einer jungen Frau, die in Erkrath bei ihrer Familie zu Besuch ist, und einen neu hinzugekommenen Fall einer Person (ohne Familienanhang im Haushalt) in Ratingen. Alle Verdachtsfälle befinden sich vorläufig ebenfalls in häuslicher Absonderung. Der Verdachtsfall in Langenfeld hat sich nicht bestätigt.

Servicetelefon hat den Betrieb aufgenommen

Das Service-Telefon des Kreises (02104/993535) hat am Mittwoch den Betrieb aufgenommen. Es nimmt zum einen allgemeine Fragen aus der Bevölkerung entgegen und dient zum anderen als Clearingstelle für Bürgerinnen und Bürger, die glauben, eventuell infiziert zu sein. Mittels Abfrage der vom Robert-Koch-Institut definierten Kriterien ermitteln die Mitarbeiter des Service-Telefons, ob ein klärungsbedürftiger Verdachtsfall anzunehmen ist und die Person ggf. einer weiterführenden Diagnose zugeführt werden sollte.

