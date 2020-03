Coronavirus: Drei Verdachtsfälle im Mettmanner Süd-Kreis

Ein Ärztin steckt ein Teststäbchen in ein Röhrchen.

Kreis Mettmann. Die Patienten befinden sich mit ihren Familien in häuslicher Beobachtung. Der Kreis Mettmann richtet ein Servicetelefon ein.

Der Kreis Mettmann hat drei erste Corona-Verdachtsfälle im Südkreis.

Im ersten Fall handelt es sich, wie die Kreisverwaltung meldet, um eine junge Frau aus Erkrath, die klinische Symptome aufweist und über eine Veranstaltung in Düsseldorf Kontakt zu einer im Kreis Heinsberg bereits positiv getesteten Person hatte. Zurzeit steht die Frau mit ihrer Familie (Ehemann, zwei Kinder) zu Hause unter Beobachtung.

Beim zweiten Fall handelt es sich ebenfalls um eine junge Frau, die aus Mailand kommend ihre Familie in Erkrath besucht. Auch sie zeigt klinische Symptome und steht zusammen mit ihrer Familie unter häuslicher Beobachtung.

Beim dritten Fall handelt es sich um eine Urlaubsrückkehrerin aus der Lombardei, die ebenfalls mit ihrer Familie (Mann und Kind) in Langenfeld in der häuslichen Umgebung überwacht wird .In allen drei Fällen ist der Verdacht noch nicht bestätigt. Die Ergebnisse der Abstrichuntersuchungen stehen noch aus.

Krisenstab tagt regelmäßig

„Der Krisenstab des Kreises tagt aktuell regelmäßig. Für Fragen von Bürgerinnen und Bürgern werden wir ab morgen (Mittwoch) früh ein Service-Telefon betreiben“, kündigt Landrat Thomas Hendele an und ergänzt: „Damit entlasten wir zugleich die niedergelassene Ärzteschaft, aber auch die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr.“ Das Service-Telefon wird zwei Aufgaben übernehmen: Zum einen dient das Service-Telefon dazu, allgemeine Fragen aus der Bevölkerung entgegen zu nehmen. Zum anderen soll das Service-Telefon als Clearingstelle für Bürgerinnen und Bürger dienen, die glauben, eventuell infiziert zu sein.

Die Vorbereitungen zur Schaffung einer zentralen Anlaufstelle laufen derzeit noch und sind nicht zuletzt von der Mitwirkung der kassenärztlichen Vereinigung abhängig. Bis zur Einrichtung einer solchen Anlaufstelle werden mögliche Verdachtsfälle vom Service-Telefon an das Gesundheitsamt vermittelt. Dort wird dann mit den Betroffenen das weitere Vorgehen geklärt. Das Service-Telefon ist ab Mittwoch (4. März) unter der Nummer 02104/993535 vorläufig täglich von 8 bis 20 Uhr erreichbar.