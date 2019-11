Das Fräulein Holle und die Geschichte vom Schneemädchen

Neviges. Am zweiten Adventswochenende startet das Kinder-Winter-Theaterfestival in Neviges. Das Repertoire reicht von der Komödie bis zur Kinderoper.

Wenn der Winter beginnt und die Tage noch kürzer werden, dann startet in Neviges stets das Kinder-Winter-Theaterfestival. Auch in diesem Jahr ist es am zweiten Adventswochenende wieder so weit. Zahlreiche Theaterproduktionen warten dann auf die kleinen Jungen und Mädchen.

Fräulein Holle schaut vorbei

Los geht es am Samstag, 7. Dezember, um 16 Uhr in der Vorburg von Schloss Hardenberg. Auf dem Programm steht frei nach dem schönen Märchen der Gebrüder Grimm „Fräulein Holle“. Das Theater PassParTu aus Eppingen zeigt das Stück für Kinder ab vier Jahren. Frau Holle kann noch viel mehr, als in den Märchenbüchern geschrieben steht. Oh ja! Das Fräulein Holle, die Enkelin von Frau Holle, weiß alles über ihre Großmutter. Und wenn das Fräulein Holle zu erzählen beginnt, wird die zauberhafte Wunderwelt der Frau Holle zum Anfassen lebendig. Sie zeigt, wie Frau Holle die verschiedenen Arten des Schnees entstehen lässt. Die Produktion „Das Fräulein Holle“ entführt in das fabelhafte, geheimnisvolle Reich der Märchen. Die magische Musik und die mystischen Lichteffekte bereichern das Spiel auf wunderbare Weise. Das Stück macht die Vorweihnachtszeit zu einem Genuss.

„Ein Hauch von kaltem Wetter“ zeigt das Figurentheater Fitz in der Vorburg. Foto: Stadt Velbert

Alle Jahre wieder

Am Sonntag, 8. Dezember, ab 16 Uhr zeigen die Theater Triebwerk/Mär in einer Koproduktion das Musiktheaterstück „Alle Jahre wieder“. Zwei Rentiere singen Weihnachtslieder (ab drei Jahren). Das Theater Mär und Theater Triebwerk ergründen die Geräusche, Klänge und Melodien rund um Zimtstern, Schnee und Tannengrün mit Ukulele, Cello und Geschichten im Gepäck. Es gibt ein vorweihnachtliches Konzert mit Liedern zum Mitsingen und Lauschen und kleinen Geschichten. Die beiden Rentiere Uwe und Peter haben sich in Mützen und Schale geworfen, denn der Winter und damit auch Weihnachten stehen vor der Tür. Und jetzt warten sie.

Party für das Christkind

Weiter geht es am dritten Adventswochenende, Samstag, 14. Dezember, um 16 Uhr, mit dem Clownduo Herbert & Mimi und ihrer Vorstellung Engelphoniker (ab drei Jahren). Es ist bald Weihnachten! Also, Geburtstagspartyzeit für das Christkind! Und Herbert und Mimi haben die Ehre, beim Engelsorchester, das die Feier umrahmt, mitzuspielen. Und sie dürfen die Noten des brandneuen Weihnachtsliedes kopieren. Und sie haben ein Problem: Die Noten sind spurlos verschwunden!

Eines der meistgespielten Weihnachtsstücke

Schon einen Tag später am 15. Dezember gastieren das KleineWeltTheater (Velbert) und das Theater Nebelwerke (Düsseldorf) mit ihrem Stück Ox und Esel (ab fünf Jahren) in der Vorburg. Die etwas andere Weihnachtsgeschichte von Autor Norbert Ebel, die im Theaterstückverlag München verlegt ist, avancierte in den letzten 20 Jahren zum Kultstück, das im In- und Ausland zu den meistgespielten Weihnachtsstücken überhaupt gehört.

Velbert Die Tickets für das Festival Die Tickets für das Kinder-Winter-Theaterfestival sind im Vorverkauf online auf neanderticket.de zu bekommen. Die Tickets kosten 10 Euro und ermäßigt 8 Euro und für Kinder 7 Euro und ermäßigt 5 Euro im Vorverkauf. Alle Preise verstehen sich zuzüglich etwaiger Vorverkaufsgebühren.

Der grummelnde Bauer Bob

„Ein Hauch von kaltem Wetter“ steht am Samstag, 21. Dezember, 16 Uhr, in der Vorburg auf dem Spielplan. Es gastiert das FITZ, Zentrum für Figurentheater. Der grummelnde Bauer Bob und seine missmutige Frau Betty leben schon so lange sie denken können alleine auf ihrem Bauernhof. Über dem täglichen Kühe melken, Eier einsammeln und Schafe zählen, haben sie vergessen, wie man feiert und das Leben genießt. Sogar Weihnachten haben sie verschlafen und Sylvester wollen sie unbeachtet verstreichen lassen.

Ein musikalisches Wintermärchen

Ausnahmsweise ins Bürgerhaus nach Langenberg geht es am Sonntag, 22. Dezember, 16 Uhr. Die Opernwerkstatt am Rhein zeigt „Das Schneemädchen“ für Kinder ab fünf Jahren, ein musikalisches Wintermärchen. Es ist wirklich unerhört: Auf wundersame Weise geht aus einer Liebelei zwischen der Frühlingsfee und Väterchen Frost das wunderschöne, jedoch zerbrechliche Schneemädchen Snegurochka hervor. Um dem zürnenden Sonnengott zu widerstehen, bewahren die Eltern jeweils einen Teil ihrer Tochter bei sich: die Frühlingsfee das Herz in den Tiefen des Sees, um es vor dem Erfrieren oder Schmelzen zu bewahren, und Väterchen Frost die kältebedürftige Gestalt. Um die Tochter zu schützen, verwandelt Väterchen Frost die Natur in grimmiges Eis. Das Opernspiel der Opernwerkstatt entführt die Zuschauer in die fantastische Welt der slawischen Mythen und Märchen. Die Familienoper bildet den Abschluss des diesjährigen Kinderwinter-Theaterfestivals.