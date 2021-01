Fitness und Gesundheit Das neue Studio "VSG fit 21" steht in den Startlöchern

Velbert Die Velberter SG hat ein Fitness- und Gesundheitsstudio im Sportzentrum. Kunden des "VSG fit 21" stehen auch alle Sportarten offen.

​Die Velberter Sportgemeinschaft (VSG) ist - da eindeutig der Hauptnutzer - ohnehin schon Platzhirsch im "Emka"-Sportzentrum Velbert, unterhält dort bereits seit dessen Eröffnung auch ihre Geschäftsstelle. Und jetzt legt der Verein, der in 2008 aus der Verschmelzung von TuS 1864 Velbert und TBK Velbert hervorgegangen ist und heute rund 2000 Mitglieder zählt, noch einmal kräftig zu: Er hat dort von der Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Velbert (KVV) das rund 700 qm große Fitness- und Gesundheitsstudio mitsamt Nebenräumen gepachtet, und steht nun in den Startlöchern. Doch Corona kommt auch der VSG ordentlich in die Quere.

Corona durchkreuzt Eröffnungspläne

Die großflächigen Werbeplakate mit der Neuigkeit und auf denen sich die Trainer und Betreuer Mauro, Janette, Nicole, Kena und Christian auf ihre Besucher und Kunden freuen, hängen seit Mitte Dezember allenthalben im hiesigen Stadtgebiet und im benachbarten Heiligenhaus. "Wir hatten uns eigentlich extra den Januar ausgeguckt", erzählt Vereinschef Holger Kocherscheidt, "wollten am 1. eröffnen und an allen fünf Samstagen Tage der offenen Tür anbieten."

Komplettanbieter für alle Jahrgänge

Das vereinseigene Fitness- und Gesundheitsstudio sei "eine wichtige Ergänzung und ein weiterer Schritt auf dem Weg, Komplettanbieter für alle Altersgruppen" zu sein. So etwas, sagt der erste VSG-Vorsitzende, habe bislang in der Angebotspalette gefehlt. "Das Corona-konforme Hygiene- und Sicherheitskonzept steht; wir warten darauf, dass wir loslegen dürfen und können von einem Tag auf den anderen starten."

Gerätepark um Neuerungen ergänzt

In den zurückliegenden Wochen sind die Geräte, die die VSG zu einem großen Teil vom Vorgänger übernommen hat, aufgearbeitet und auf ihre Funktionstüchtigkeit hin gecheckt worden. Und natürlich haben die Macher den Gerätepark - insgesamt stehen nunmehr 50 Stationen zur Wahl - ergänzt. Räder und Laufbänder sind mehrfach vorhanden. Zu den Neuerungen zählen beispielsweise ein so genannter Functional Tower für bis zu zehn Nutzer und die Geräte für das Ganzkörper-EMS-Training, wobei die Abkürzung für Elektro-Muskel-Stimulation steht.

Kräftig investiert

Alles in allem hat die VSG "eine sechsstellige Summe" in das Vorhaben investiert, finanziert mit Hilfe von "Rücklagen und Vereinsvermögen". Aufgehorcht habe man vor etwa einem dreiviertel Jahr, als man erfahren habe, dass man sich bei der KVV als Pächter und Betreiber bewerben könne, berichtet Axel Spitzer. Den Entschluss habe dann der geschäftsführende Vorstand getroffen.

29 Euro im Monat und alle Vereinsangebote

Der VSG-Geschäftsführer spricht von einem "sauberen Preis". Das Komplettangebot mit Geräten, Cardio-Training und Kursen sei erstens vergleichsweise nicht teuer, argumentiert er. Zweitens zahlten VSG-Mitglieder dafür lediglich einen kleinen Zusatzbeitrag. "VSG fit 21" kostet monatlich 29 Euro incl. des VSG-Grundbeitrags für Erwachsene von zwölf Euro. Man bindet sich jeweils für drei Monate und kann selbstverständlich auch sämtliche Vereinsangebote nutzen. Dazu gehören die Abteilungen Basket-, Hand- und Volleyball, Taekwondo, Rollkunstlaufen, Reha-Sport und Leichtathletik sowie Turnen, Fitness und Gesundheit.

Betrieb an allen Wochentagen

Das VSG-Studio kann unbegrenzt häufig und über die gesamte Woche besucht und genutzt werden. Werktags soll es von 8 bis 22 Uhr geöffnet sein. Sämtliche Details und auch die geplanten Kursangebote wie Zumba, Workouts, Pilates, Spinning oder Fitness-Boxen finden sich auch auf der Homepage des Vereins www.velberter-sg.de.

Zusatzbeitrag wird nicht fällig

Die Velberter SG hat bereits auf den anhaltenden und jetzt ein weiteres Mal verlängerten Corona-Lockdown reagiert, indem sie den abteilungsbezogenen Zusatzbeitrag für das erste Quartal 2021 ausgesetzt und ihr Online-Sportangebot auf nunmehr 17 Offerten ausgebaut hat.

