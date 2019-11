Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Verein für Velberter Kinder

1972 wurde der Verein „Für Velberter Kinder e.V.“ gegründet. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Maßnahmen zur Entwicklung und Entfaltung sowie den Schutz der Velberter Kinder und Jugendlichen zu fördern.

Diese Idee wurde aus dem Gedanken geboren, „dass immer weniger bei der Planung und Errichtung von Einrichtungen an und für das Kind in unserer Gesellschaft gedacht wird“, heißt es in der Selbstbeschreibung.