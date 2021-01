Dezember 2020: Das Jahr endet mit einem harten Lockdown

Velbert Für Gläubige findet Weihnachten fast ausschließlich digital statt und der Stadtkämmerer blickt sorgenvoll auf den Haushalt.

Natürlich dominiert ein Thema auch den letzten Monat dieses sehr speziellen Jahres: Corona. Da der "Lockdown Light" nicht den erwünschten Erfolg bringt, kommen ab Mitte des Monats strengere Regeln.

Die Auswirkungen sind unterschiedlich: In der etwa macht man sich Sorgen um das Klientel. Aus Angst vor Ansteckung in der Klinik würden sich viele erst melden, wenn es fast zu spät sei. Gleichzeitig , um mit immer neuen Maschen Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Die sind Mitte des Monats voll belegt.

Weihnachts-Gottesdienste im Internet

Zahlreiche Veranstaltungen werden abgesagt und vor allem die Kirchengemeinden müssen umplanen, schließlich steht Weihnachten vor der Tür. Die setzen in diesem Jahr komplett auf ein digitales Angebot und streamen Gottesdienste an den Weihnachtstagen im Internet. Die katholischen Gemeinden halten an Präsenzgottesdiensten fest, allerdings mit strengen Auflagen. Als Ergänzung gibt es aber auch hier Online-Übertragungen.

Lichtblicke im Lockdown

Gute Nachrichten gibt es auch im Dezember und trotz Krise: , der Kletterpark im Langenberger Senderwald, ist mit der Saison zufrieden, da im Sommer viele Leute das Angebot an der frischen Luft nutzen. Die sind den Umständen entsprechend zufrieden: Es werde nicht weniger gekauft, als sonst. Nur anders. Die zum Beispiel, dass die Stammkunden ihnen das Geschäft derzeit retten. Die an, viele beliefern die Menschen auch mit und Reise-Unternehmer wie Helmut Wulfhorst aus Neviges und Andreas Hack ändern ihr Angebot. Und das entsteht in Erkrath.

Weniger Leerstände und knapper Haushalt

In Neviges und Langenberg gibt es seit Dezember einige Leerstände weniger: Björn Hoffmann eröffnet eine Fahrschule in Bonsfeld, Designerin freut sich auf ihren neuen Laden in Neviges, bei in Neviges werden Kinder ausgestattet und verwöhnt ebenfalls in Neviges Hunde im Salon "PaLu".

Keinen schönen Jahresabschluss hat Christoph Peitz. „Der nächste Haushalt steht noch stärker unter Druck als schon dieses Jahr", fasst der die Situation kurz und knapp zusammen. Ein dicker Brocken: Die werden sich wohl in diesem Jahr halbieren.

Und der Streit um das geplante Gewerbegebiet geht in die nächste Runde. Jetzt kommen die Gerichte ins Spiel.

Die Tops

Der an der Oststraße macht Fortschritte und schon ordentlich was her; viele Velberter haben ein gefunden; sorgen für festliche Stimmung im Stadtteil; die Sanierung des in Langenberg ist abgeschlossen; auf dem A44-Tunnel soll eine entstehen; die Kulturloewen eröffnen die als Audio-Spaziergang; und in Langenberg gibt es jede Menge - vorgestellt in einer WAZ-Serie.

Die Flops

Die bangt um ihre Zukunft, weil Zuschüsse wegfallen; die Langenberger klagen über einen am Bahnhof (der aber inzwischen installiert worden ist); die Stadt stemmt sich gegen , die ausgefallen sein; die kommt weg, weil es immer wieder Vandalismus-Schäden gibt; und die Stadt soll gegen vorgehen.

Abschied

Und dann war da ja noch eine Innenstadt-Ruine: Mit großem Getöse geht es derzeit dem an den Kragen. Park- und Kaufhaus werden abgerissen.

Gestorben: Manfred Schulz

Die Chronik des Jahres 2020

